Почему принцесса Диана любила остров Невис - курорт станет доступнее

Пейзажи острова Невис. Фото: inspirato.com

Любимый тропический карибский остров принцессы Дианы готовится к массовому наплыву фанатов королевской семьи. Это связано с тем, что с начала этого года было дано разрешение на значительное расширение аэропорта в Невисе, которое позволит осуществлять прямые рейсы из США.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дело в том, что нынешняя взлетно-посадочная полоса на острове Невис не может принимать большие самолеты, которыми летают большинство крупных авиакомпаний. Туристам приходится лететь на соседние острова, а затем пересекать их.

Вполне вероятно, что упрощенный маршрут привлечет толпы поклонников королевской семьи, мечтающих увидеть плантацию Монпелье, где Диана останавливалась с принцами Уильямом и Гарри, а также другие достопримечательности.

Остров запечатлелся в памяти королевских поклонников с тех пор, как в 1993 году Диана искала утешения в то время, когда ходили слухи о разрыве ее брака с принцем Чарльзом.

Уже будучи взрослыми, остров посещали Уильям и Гарри. Однако местные жители по сей день с любовью вспоминают их маленькими с матерью на пляжах острова или за ужином в ресторане.

Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри на пляже. Фото: WireImage

Точная дата, когда аэропорт будет готов, еще не объявлена. Однако наплыв туристов, без сомнений, заметно возрастет.

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