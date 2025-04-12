ТОП-6 корисних додатків для подорожей

Туристка користується телефоном на відпочинку. Фото: Freepik

У сучасному світі інтернет та штучний інтелект суттєво спрощує наше життя. Корисні додатки допоможуть вам спланувати відпустку та зекономити на квитках.

Тревел-блогерка Марія Шваб поділилася корисними застосункам для туристів в Instagram.

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Dayuse

Це додаток дає можливість забронювати номер вдень (зазвичай це з 9-10 до 17-20) за вигідними цінами. Це зручний варіант відпочити до чи перед літаком, коли у вас вже не залишилось сил на прогулянку містом.

Flighty

Цим застосунком зручно користуватись, коли у вас заплановано кілька рейсів за подорож. Він сповіщає про затримки, а також показує, скільки годин ви провели в небі.

Airalo

Додаток дає можливість користуватися роумінгом без купівлі місцевих сім-карт та використання послуг українських операторів.

Vivino

Допоможе вам знайти пляшечку смачного вина у супермаркеті майже в будь-якому куточку світу.

Expedia і Vrbo

Ці додатки знаходять готелі та апартаменти за вигідними цінами, а також надають постійним користувачам вигідні знижки.

Нагадаємо, ми розповідали, де в столиці можна побігати серед мальовничих краєвидів. Також став відомий рейтинг країн із найбюджетнішим відпочинком.