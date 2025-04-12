ТОП-6 корисних додатків для подорожей

Українка порадила корисні додатки для подорожей
У сучасному світі інтернет та штучний інтелект суттєво спрощує наше життя. Корисні додатки допоможуть вам спланувати відпустку та зекономити на квитках.
Тревел-блогерка Марія Шваб поділилася корисними застосункам для туристів в Instagram.
Dayuse
Це додаток дає можливість забронювати номер вдень (зазвичай це з 9-10 до 17-20) за вигідними цінами. Це зручний варіант відпочити до чи перед літаком, коли у вас вже не залишилось сил на прогулянку містом.
Flighty
Цим застосунком зручно користуватись, коли у вас заплановано кілька рейсів за подорож. Він сповіщає про затримки, а також показує, скільки годин ви провели в небі.
Airalo
Додаток дає можливість користуватися роумінгом без купівлі місцевих сім-карт та використання послуг українських операторів.
Vivino
Допоможе вам знайти пляшечку смачного вина у супермаркеті майже в будь-якому куточку світу.
Expedia і Vrbo
Ці додатки знаходять готелі та апартаменти за вигідними цінами, а також надають постійним користувачам вигідні знижки.
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