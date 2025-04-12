ТОП-6 полезных приложений для путешествий

Украинка посоветовала полезные приложения для путешествий
В современном мире интернет и искусственный интеллект существенно упрощает нашу жизнь. Полезные приложения помогут вам спланировать отпуск и сэкономить на билетах.
Тревел-блогер Мария Шваб поделилась полезными приложениям для туристов в Instagram.
Dayuse
Это приложение дает возможность забронировать номер днем (обычно это с 9-10 до 17-20) по выгодным ценам. Это удобный вариант отдохнуть до или перед самолетом, когда у вас уже не осталось сил на прогулку по городу.
Flighty
Этим приложением удобно пользоваться, когда у вас запланировано несколько рейсов за путешествие. Оно оповещает о задержках, а также показывает, сколько часов вы провели в небе.
Airalo
Приложение дает возможность пользоваться роумингом без покупки местных сим-карт и использования услуг украинских операторов.
Vivino
Поможет вам найти бутылочку вкусного вина в супермаркете почти в любом уголке мира.
Expedia и Vrbo
Эти приложения находят отели и апартаменты по выгодным ценам, а также предоставляют постоянным пользователям выгодные скидки.
Напомним, мы рассказывали, где в столице можно побегать среди живописных пейзажей. Также стал известен рейтинг стран с самым бюджетным отдыхом.
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