ТОП-6 полезных приложений для путешествий

Туристка пользуется телефоном на отдыхе. Фото: Freepik

В современном мире интернет и искусственный интеллект существенно упрощает нашу жизнь. Полезные приложения помогут вам спланировать отпуск и сэкономить на билетах.

Тревел-блогер Мария Шваб поделилась полезными приложениям для туристов в Instagram.

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Dayuse

Это приложение дает возможность забронировать номер днем (обычно это с 9-10 до 17-20) по выгодным ценам. Это удобный вариант отдохнуть до или перед самолетом, когда у вас уже не осталось сил на прогулку по городу.

Flighty

Этим приложением удобно пользоваться, когда у вас запланировано несколько рейсов за путешествие. Оно оповещает о задержках, а также показывает, сколько часов вы провели в небе.

Airalo

Приложение дает возможность пользоваться роумингом без покупки местных сим-карт и использования услуг украинских операторов.

Vivino

Поможет вам найти бутылочку вкусного вина в супермаркете почти в любом уголке мира.

Expedia и Vrbo

Эти приложения находят отели и апартаменты по выгодным ценам, а также предоставляют постоянным пользователям выгодные скидки.

Напомним, мы рассказывали, где в столице можно побегать среди живописных пейзажей. Также стал известен рейтинг стран с самым бюджетным отдыхом.