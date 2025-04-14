Як безкоштовно пересісти в перший клас в літаку — поради туристам

Салон літака з пасажирами. Фото: Pexels

Якщо ви коли-небудь летіли довгий час на літаку, певно точно заздрили пасажирам першого класу. Для них передбачено більш просторі крісла, смачніше меню та навіть шаманське.

Про те, як потрапити із другого класу в перший розповідає Daily Express.

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Співдиректор компанії Cheap Deals Away UK Дон Морвуд розповіла, що авіакомпанії регулярно переводять пасажирів у вищий клас. Один зі способів підвищити свої шанси пересісти в перший клас — просто запитати в персоналу напряму про таку можливість.

"Коли ви реєструєтесь на рейс, привітно посміхніться і просто запитайте: "Чи є сьогодні можливість підвищити клас?". Ця фраза дуже важлива — вона ввічлива, пряма і показує, що ви розумієте, що покращення не гарантоване", — поділилась фахівець.

Вона також порадила прийти на стійку реєстрації трохи раніше та не питати про місця у бізнес-класі на очах інших пасажирів.

Також не зайвим буде поділитися з персоналом, якщо ви щось святкуєте — медовий місяць, ювілей або важливий день народження. Подія може стати приводом для особливого ставлення до вас.

Економ-клас в літаку. Фото: Pexels

"Я бачила, як пари отримували покращене обслуговування, тому що згадували про свою річницю. Одна пара навіть отримала безкоштовне шампанське в бізнес-класі", — розповіла експертка.

Вона також порекомендувала мандрівникам бронювати рейси в період шкільних канікул. В цей період часу переповнений економ-клас і персоналу буде необхідно пересадити частину людей в перший клас.

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