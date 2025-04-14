Як безкоштовно пересісти в перший клас в літаку — поради туристам

Як потрапити в бізнес-клас літака без доплат — поради
Якщо ви коли-небудь летіли довгий час на літаку, певно точно заздрили пасажирам першого класу. Для них передбачено більш просторі крісла, смачніше меню та навіть шаманське.
Про те, як потрапити із другого класу в перший розповідає Daily Express.
Як економити на підвищенні класу в літаку
Співдиректор компанії Cheap Deals Away UK Дон Морвуд розповіла, що авіакомпанії регулярно переводять пасажирів у вищий клас. Один зі способів підвищити свої шанси пересісти в перший клас — просто запитати в персоналу напряму про таку можливість.
"Коли ви реєструєтесь на рейс, привітно посміхніться і просто запитайте: "Чи є сьогодні можливість підвищити клас?". Ця фраза дуже важлива — вона ввічлива, пряма і показує, що ви розумієте, що покращення не гарантоване", — поділилась фахівець.
Вона також порадила прийти на стійку реєстрації трохи раніше та не питати про місця у бізнес-класі на очах інших пасажирів.
Також не зайвим буде поділитися з персоналом, якщо ви щось святкуєте — медовий місяць, ювілей або важливий день народження. Подія може стати приводом для особливого ставлення до вас.
"Я бачила, як пари отримували покращене обслуговування, тому що згадували про свою річницю. Одна пара навіть отримала безкоштовне шампанське в бізнес-класі", — розповіла експертка.
Вона також порекомендувала мандрівникам бронювати рейси в період шкільних канікул. В цей період часу переповнений економ-клас і персоналу буде необхідно пересадити частину людей в перший клас.
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