Як не загубити магнітний ключ від номера готелю — порада туристам

Готельний номер. Фото: Freepik

Якщо ви часто подорожуєте, цілком ймовірно, що ви хоча б раз ненароком залишали свій ключ від готелю в номері і змушені із соромом просити інший у портьє. Проте є вихід і ви забудете назавжди про цю проблему.

Про це пише Daily Express.

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Досвідчена мандрівниця придумала геніальний лайфхак, який гарантує, що ви більше ніколи не загубите свою картку від готельного номера. Жінка розповіла, що не обов'язково вставляти готельний ключ у слот для карток у номері. Насправді, будь-яка картка, яку ви маєте під рукою, наприклад, картка лояльності кав'ярні або читацький квиток, впорається із цією роботою.

Туристка продемонструвала хитромудрий хак готельного номера, показавши, що світло не вмикається без картки в слоті. Проте, коли вона вставила свою бонусну картку Holland & Barrett, світло та кондиціонер увімкнулися без жодних проблем.

Таким чином, ви можете залишити будь-яку стару картку в слоті, а ключ від номера покласти до гаманця та завжди мати при собі.

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