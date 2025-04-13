Как не потерять магнитный ключ от номера отеля — совет туристам

Гостиничный номер. Фото: Freepik

Если вы часто путешествуете, вполне вероятно, что вы хотя бы раз ненароком оставляли свой ключ от отеля в номере и вынуждены со стыдом просить другой у портье. Однако, есть выход и вы забудете навсегда об этой проблеме.

Об этом пишет Daily Express.

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Опытная путешественница придумала гениальный лайфхак, который гарантирует, что вы больше никогда не потеряете свою карточку от гостиничного номера. Женщина рассказала, что не обязательно вставлять гостиничный ключ в слот для карточек в номере. На самом деле, любая карта, которую вы имеете под рукой, например, карта лояльности кафе или читательский билет, справится с этой работой.

Туристка продемонстрировала хитроумный лайфхак гостиничного номера, показав, что свет не включается без карты в слоте. Однако, когда она вставила свою бонусную карту Holland & Barrett, свет и кондиционер включились без проблем.

Таким образом, вы можете оставить любую старую карту в слоте, а ключ от номера положить в кошелек и всегда иметь при себе.

Напомним, мы рассказывали о полезных приложениях для путешественников. Также мы писали, почему вас могут высадить из самолета.