Как бесплатно пересесть в первый класс в самолете - советы туристам

Салон самолета с пассажирами. Фото: Pexels

Если вы когда-нибудь летели долгое время на самолете, вероятно точно завидовали пассажирам первого класса. Для них предусмотрены более просторные кресла, более вкусное меню и даже шаманское.

О том, как попасть из второго класса в первый рассказывает Daily Express.

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Как экономить на повышении класса в самолете

Содиректор компании Cheap Deals Away UK Дон Морвуд рассказала, что авиакомпании регулярно переводят пассажиров в высший класс. Один из способов повысить свои шансы пересесть в первый класс — просто спросить у персонала напрямую о такой возможности.

"Когда вы регистрируетесь на рейс, приветливо улыбнитесь и просто спросите: "Есть ли сегодня возможность повысить класс?". Эта фраза очень важна — она вежливая, прямая и показывает, что вы понимаете, что улучшение не гарантировано", — поделилась специалист.

Она также посоветовала прийти на стойку регистрации чуть раньше и не спрашивать о местах в бизнес-классе на глазах других пассажиров.

Также не лишним будет поделиться с персоналом, если вы что-то празднуете — медовый месяц, юбилей или важный день рождения. Событие может стать поводом для особого отношения к вам.

Эконом-класс в самолете. Фото: Pexels

"Я видела, как пары получали улучшенное обслуживание, потому что вспоминали о своей годовщине. Одна пара даже получила бесплатное шампанское в бизнес-классе", — рассказала эксперт.

Она также порекомендовала путешественникам бронировать рейсы в период школьных каникул. В этот период времени переполнен эконом-класс и персоналу будет необходимо пересадить часть людей в первый класс.

Напомним, мы рассказывали о полезных приложениях для путешественников. Также мы писали, почему вас могут высадить из самолета.