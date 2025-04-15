Як налагодити режим після перельоту в іншу країну — поради туристам

Туристи намагаються заснути в літаку. Фото: Freepik

Зміна часового поясу може викликати проблеми зі сном та зіпсувати вашу подорож. Проте деякі хитрощі покращать ваше самопочуття та налагодять режим.

Корисними порадами поділився портал Travel and Leisure.

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Обирайте час прибуття в ранкові години

Найкращий спосіб впоратися з джет лагом — знайти рейс, який доставить вас у пункт призначення якомога раніше, і намагатися не спати весь день після прибуття. Цей метод допоможе вам адаптуватися до нового часового поясу і якнайшвидше перезавантажити свій добовий ритм.

Пийте воду

В літаку спробуйте трохи поспати. После після заселення до готелю не піддавайтеся бажанню подрімати, а також уникайте кофеїну та алкоголю. Вживайте більше води, адже джет лаг сильно зневоднює організм.

Ранкове тренування

Важливо дотримуватися режиму сну з першого дня подорожі й переведення годинку. Щоб збадьорити організм, вранці варто зробити невелике тренування. Фізичні навантаження допоможуть покращити самопочуття.

Туристка п'є каву, щоб збадьоритися. Фото: Freepik

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Заплануйте на перший день активність

Цікаві плани на перший день змотивують вас не проспати весь день в ліжку. Сходіть на пізнавальну екскурсію, прогуляйтеся горами чи проведіть час у парку розваг.

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