Как наладить режим после перелета в другую страну - советы туристам

Туристы пытаются заснуть в самолете. Фото: Freepik

Смена часового пояса может вызвать проблемы со сном и испортить ваше путешествие. Однако некоторые хитрости улучшат ваше самочувствие и наладят режим.

Полезными советами поделился портал Travel and Leisure.

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Выбирайте время прибытия в утренние часы

Лучший способ справиться с джет лагом — найти рейс, который доставит вас в пункт назначения как можно раньше, и стараться не спать весь день после прибытия. Этот метод поможет вам адаптироваться к новому часовому поясу и как можно быстрее перезагрузить свой суточный ритм.

Пейте воду

В самолете попробуйте немного поспать. После заселения в отель не поддавайтесь желанию вздремнуть, а также избегайте кофеина и алкоголя. Употребляйте больше воды, ведь джет лаг сильно обезвоживает организм.

Утренняя тренировка по утрам

Важно соблюдать режим сна с первого дня путешествия и перевода часов. Чтобы взбодрить организм, утром стоит сделать небольшую тренировку. Физические нагрузки помогут улучшить самочувствие.

Туристка пьет кофе, чтобы взбодриться. Фото: Freepik

Загрузите приложение Timeshifter

Приложение создано на основе знаний о циркадных ритмах организма. Приложение создает для вас график сна и освещения, которого вы должны придерживаться, чтобы минимизировать джет лаг.

Запланируйте на первый день активность

Интересные планы на первый день смотивируют вас не проспать весь день в постели. Сходите на познавательную экскурсию, прогуляйтесь по горам или проведите время в парке развлечений.

Напомним, мы рассказывали, где в столице можно побегать среди живописных пейзажей. Также мы писали о том, за что вас могут оштрафовать в Польше.