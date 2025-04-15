Локації з сакурами у Львові, Рівному та Чернівцях

Дівчина фотографується на тлі сакур. Фото: Freepik

Весна в самому розпалі й природа починає оживати та прокидатися після зимової "сплячки". Тепла пора року — ідеальний час, щоб насолодитися цвітінням сакур, якими прикрашені українські міста.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де можна пофотографуватись на тлі сакур в Україні.

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Львів

У туристичному місті багато квітучих локацій. Окрім сакур, Львів прикрашають цвітом абрикоси та магнолії. Близько 120 сакур висаджено біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Туристи також можуть пофотографуватися на площі Петрушевича, на вулицях Героїв Майдану, перетині Студентської та Зеленої, а також на Котлярській.

Цвітіння сакур у Львові. Фото: Львівська міська рада

Рівне

Найгарніша квітуча локація в місті цієї весни — майдан Незалежності. Незабаром на алейці також розквітнуть різнобарвні тюльпани. Розкішні сакури також висаджені біля драмтеатру.

Сакури в Рівному. Фото: Костопільська міська рада

Чернівці

Це українське місто незаслужено рідко згадують в підбірках локацій цвітіння сакур. Гості та жителі міста можуть насолодитися неймовірною весняною красою та зробити атмосферні фото біля Чернівецького національного університету, парку Шевченка, а також поруч із театром імені Ольги Кобилянської.

Квітуча сакура в Чернівцях. Фото: Чернівецька міська рада

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