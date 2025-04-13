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Блогерка поділилась красивими локаціями для фото у Києві

13 квітня 2025 12:15
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Стильні локації для фото у Києві цієї весни — адреси
Весна в Києві. Фото: Новини.LIVE
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

В Україну потроху повертається тепло, тож варто вибиратись на вулицю й насолоджуватися весняною погодою. В Києві є багато красивих місць, на тлі яких виходять фото наче з підбірки Pinterest.

Користувачка dudewhoisalin в TikTok поділилася стильними локаціями в столиці, які стануть в нагоді і киянам, і гостям міста.

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Стильні локації для фото

Більшість красивих фото ви можете зробити в центрі столиці за адресами:

  • вул. Хрещатик, 15/4;
  • вул. Велика Васильківська, 29;
  • вул. Велика Васильківська, 45;
  • вул. Липинського, 10;
  • вул. Липинського, 15;
  • вул. Рейтарська, 17;
  • вул. Рейтарська, 28;
  • вул. Богдана Хмельницького біля переходу до Театральної;
  • вул. Ярославів Вал 30/18.

Нагадаємо, ми розповідали, в яких країнах ставлять в пріоритет здоров'я своїх громадян. Також ми писали, як можна суттєво зекономити на обідах та вечерях на курорті.

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