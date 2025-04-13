Стильні локації для фото у Києві цієї весни — адреси

Блогерка поділилась красивими локаціями для фото у Києві
В Україну потроху повертається тепло, тож варто вибиратись на вулицю й насолоджуватися весняною погодою. В Києві є багато красивих місць, на тлі яких виходять фото наче з підбірки Pinterest.
Користувачка dudewhoisalin в TikTok поділилася стильними локаціями в столиці, які стануть в нагоді і киянам, і гостям міста.
Стильні локації для фото
Більшість красивих фото ви можете зробити в центрі столиці за адресами:
- вул. Хрещатик, 15/4;
- вул. Велика Васильківська, 29;
- вул. Велика Васильківська, 45;
- вул. Липинського, 10;
- вул. Липинського, 15;
- вул. Рейтарська, 17;
- вул. Рейтарська, 28;
- вул. Богдана Хмельницького біля переходу до Театральної;
- вул. Ярославів Вал 30/18.
Нагадаємо, ми розповідали, в яких країнах ставлять в пріоритет здоров'я своїх громадян. Також ми писали, як можна суттєво зекономити на обідах та вечерях на курорті.
Читайте Новини.LIVE!