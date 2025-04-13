Стильные локации для фото в Киеве этой весной - адреса

Блогер поделилась красивыми локациями для фото в Киеве
В Украину понемногу возвращается тепло, поэтому стоит выбираться на улицу и наслаждаться весенней погодой. В Киеве есть много красивых мест, на фоне которых получаются фото как из подборки Pinterest.
Пользовательница dudewhoisalin в TikTok поделилась стильными локациями в столице, которые пригодятся и киевлянам, и гостям города.
Стильные локации для фото
Большинство красивых фото вы можете сделать в центре столицы по адресам:
- ул. Крещатик, 15/4;
- ул. Большая Васильковская, 29;
- ул. Большая Васильковская, 45;
- ул. Липинского, 10;
- ул. Липинского, 15;
- ул. Рейтарская, 17;
- ул. Рейтарская, 28;
- ул. Богдана Хмельницкого возле перехода к Театральной;
- ул. Ярославов Вал 30/18.
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