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Блогер поделилась красивыми локациями для фото в Киеве

13 апреля 2025 12:15
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Стильные локации для фото в Киеве этой весной - адреса
Весна в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В Украину понемногу возвращается тепло, поэтому стоит выбираться на улицу и наслаждаться весенней погодой. В Киеве есть много красивых мест, на фоне которых получаются фото как из подборки Pinterest.

Пользовательница dudewhoisalin в TikTok поделилась стильными локациями в столице, которые пригодятся и киевлянам, и гостям города.

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Большинство красивых фото вы можете сделать в центре столицы по адресам:

  • ул. Крещатик, 15/4;
  • ул. Большая Васильковская, 29;
  • ул. Большая Васильковская, 45;
  • ул. Липинского, 10;
  • ул. Липинского, 15;
  • ул. Рейтарская, 17;
  • ул. Рейтарская, 28;
  • ул. Богдана Хмельницкого возле перехода к Театральной;
  • ул. Ярославов Вал 30/18.

Напомним, мы рассказывали, в каких странах ставят в приоритет здоровье своих граждан. Также мы писали, как можно существенно сэкономить на обедах и ужинах на курорте.

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