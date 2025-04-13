Стильные локации для фото в Киеве этой весной - адреса

Весна в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украину понемногу возвращается тепло, поэтому стоит выбираться на улицу и наслаждаться весенней погодой. В Киеве есть много красивых мест, на фоне которых получаются фото как из подборки Pinterest.

Пользовательница dudewhoisalin в TikTok поделилась стильными локациями в столице, которые пригодятся и киевлянам, и гостям города.

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Стильные локации для фото

Большинство красивых фото вы можете сделать в центре столицы по адресам:

ул. Крещатик, 15/4;

ул. Большая Васильковская, 29;

ул. Большая Васильковская, 45;

ул. Липинского, 10;

ул. Липинского, 15;

ул. Рейтарская, 17;

ул. Рейтарская, 28;

ул. Богдана Хмельницкого возле перехода к Театральной;

ул. Ярославов Вал 30/18.

Напомним, мы рассказывали, в каких странах ставят в приоритет здоровье своих граждан. Также мы писали, как можно существенно сэкономить на обедах и ужинах на курорте.