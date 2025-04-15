Локации с сакурами во Львове, Ровно и Черновцах

Девушка фотографируется на фоне сакур. Фото: Freepik

Весна в самом разгаре и природа начинает оживать и просыпаться после зимней "спячки". Теплое время года - идеальное время, чтобы насладиться цветением сакур, которыми украшены украинские города.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где можно пофотографироваться на фоне сакур в Украине.

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Львов

В туристическом городе много цветущих локаций. Кроме сакур, Львов украшают цветом абрикосы и магнолии. Около 120 сакур высажено возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Туристы также могут пофотографироваться на площади Петрушевича, на улицах Героев Майдана, пересечении Студенческой и Зеленой, а также на Котлярской.

Цветение сакур во Львове. Фото: Львовский городской совет

Ровно

Самая красивая цветущая локация в городе этой весной - площадь Независимости. Вскоре на аллейке также расцветут разноцветные тюльпаны. Роскошные сакуры также высажены возле драмтеатра.

Сакуры в Ровно. Фото: Костопольский городской совет

Черновцы

Этот украинский город незаслуженно редко упоминают в подборках локаций цветения сакур. Гости и жители города могут насладиться невероятной весенней красотой и сделать атмосферные фото возле Черновицкого национального университета, парка Шевченко, а также рядом с театром имени Ольги Кобылянской.

Цветущая сакура в Черновцах. Фото: Черновицкий городской совет

Напомним, редакция Новини.LIVE рассказывала об уникальных местах Украины, которые каждый должен увидеть собственными глазами. Также мы писали о 10 самых известных парках-сафари в мире.