Найвищий у світі міст в Китаї — відео

Міст Великого каньйону Хуацзян. Фото: Reuters

Цього літа в Китаї відкриють найвищий міст у світі. Конструкція стане інженерним досягненням країни та суттєво покращить інфраструктуру одного з регіонів.

Про це пише CNN.

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Будівництво найвищого в світі мосту наближається до завершення. Він розташований в місті Гуйчжоу на південному заході Китаю.

Висота моста сягає 625 метрів, а довжина 2890 метрів. Відкриття рекордсмена заплановано на кінець червня 2025 року.

Провінція Гуйчжоу — гірський район Китаю зі складним рельєфом. Міст перетинає вражаючий Великий каньйон Хуацзян, який називають "земною тріщиною".

Зазначається, що новий міст буде не тільки вражати туристів, а у суттєво покращить логістику в місті. Очікується, що він дозволить скоротити час подорожі через Великий каньйон Хуацзян з двох годин до однієї хвилини.

Конструкції мосту важать 22 тис тонн, що еквівалентно трьом Ейфелевим вежам.

@metrouk China will soon reveal the world’s highest bridge, stretching two miles across a massive canyon and cutting travel time from one hour to just a minute. The new Huajiang Grand Canyon Bridge will open in June and comes with a price tag of £216,000,000. The new build is impressive – towering more than 200 metres higher than the Eiffel Tower, and weighing three times more. Other than providing vital transportation links in a more rural area of China, the new bridge will also be a major tourist attraction. #china #engineering #bridge #news #worldnews #amazing ♬ The Champion - Lux-Inspira

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