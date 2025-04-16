Самый высокий в мире мост в Китае - видео

Мост Большого каньона Хуацзян. Фото: Reuters

Этим летом в Китае откроют самый высокий мост в мире. Конструкция станет инженерным достижением страны и существенно улучшит инфраструктуру одного из регионов.

Об этом пишет CNN.

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Строительство самого высокого в мире моста близится к завершению. Он расположен в городе Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Высота моста достигает 625 метров, а длина 2890 метров. Открытие рекордсмена запланировано на конец июня 2025 года.

Провинция Гуйчжоу - горный район Китая со сложным рельефом. Мост пересекает впечатляющий Большой каньон Хуацзян, который называют "земной трещиной".

Отмечается, что новый мост будет не только поражать туристов, а у существенно улучшит логистику в городе. Ожидается, что он позволит сократить время путешествия через Большой каньон Хуацзян с двух часов до одной минуты.

Конструкции моста весят 22 тыс тонн, что эквивалентно трем Эйфелевым башням.

@metrouk Китай скоро откроет самый высокий в мире мост, протянувшийся на две мили через массивный каньон и сокративший время в пути с одного часа до всего лишь минуты. Новый мост Huajiang Grand Canyon Bridge откроется в июне и поставляется с ценником в 216 000 000 фунтов стерлингов. Новое сооружение впечатляет - оно возвышается более чем на 200 метров выше Эйфелевой башни и весит в три раза больше. Помимо обеспечения жизненно важного транспортного сообщения в более сельской части Китая, новый мост также станет главной туристической достопримечательностью #china #engineering #bridge #news #worldnews #amazing ♬ The Champion - Lux-Inspira

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