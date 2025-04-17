В Украине изменят правила перевозки животных в автобусах - детали

Кот путешествует в авто. Фото: Freepik

Министерство развития общин и территорий подготовило проект постановления, которое меняет порядок перевозки домашних животных. Он будет касаться путешествий в автобусах и такси.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что новые правила будут касаться собак, кошек, хорьков (фреток), мелких декоративных птиц, грызунов и кроликов, которые люди держат для личных целей.

Проект предусматривает обязательное наличие документа, подтверждающего состояние здоровья любимца и вакцинации. Кроме того, животных до 10 килограммов необходимо будет перевозить в клетке, контейнере, ящике, корзине, рюкзаке, сумке. Владелец может перевозить животное на руках, под сиденьем или на соседнем месте при условии его выкупа.

Собака путешествует с хозяином. Фото: Freepik

Собак до 45 килограммов позволят брать в путешествие автобусом, однако хозяину будет необходимо выкупить все места, размещенные блоком рядом. У любимца должен быть намордник и поводок. При этом большим и средним собакам не разрешается сидеть на автобусных креслах. Планируется разрешить перевозку не более одной собаки в салоне (двух при условии, что они принадлежат одному владельцу).

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