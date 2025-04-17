Як перевірити, чи не має сторонніх у вашому готельному номері — порада

Дівчина п'є каву в готельному номері. Фото: Freepik

Стюардеса поділилася лайфхаком, який допомагає перевірити, чи безпечний ваш готельний номер. Для цього методу вам знадобиться лише пляшка води.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Перший крок під час заселення в готель

Співробітниця авіакомпанії KLM розробила свій власний метод перевірки безпеки в готелях, що нагадує сцену з бойовика із Ліамом Нільсоном "Заручник". Цей спосіб буде особливо актуальним для жінок та дівчат, які подорожують самостійно.

Вона розповіла, що найкращий спосіб перевірити, чи нікого немає під ліжком — кинути під нього пляшку з водою.

Дівчина працює в готельному номері. Фото: Freepik

"Киньте пляшку під ліжко. Якщо вона не викотиться з іншого боку, значить, там хтось може ховатися, і вам слід покликати когось з персоналу, щоб перевірити", — поділилася бортпровідниця.

Нагадаємо, ми розповідали про мальовничі, про маловідомі міста України. Також ми показували бізнес-клас для молодят.