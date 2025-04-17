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Стюардеса розкрила, як перевірити чи безпечний готельний номер

17 квітня 2025 15:03
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як перевірити, чи не має сторонніх у вашому готельному номері — порада
Дівчина п'є каву в готельному номері. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Стюардеса поділилася лайфхаком, який допомагає перевірити, чи безпечний ваш готельний номер. Для цього методу вам знадобиться лише пляшка води.

Про це пише Daily Express.

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Співробітниця авіакомпанії KLM розробила свій власний метод перевірки безпеки в готелях, що нагадує сцену з бойовика із Ліамом Нільсоном "Заручник". Цей спосіб буде особливо актуальним для жінок та дівчат, які подорожують самостійно.

Вона розповіла, що найкращий спосіб перевірити, чи нікого немає під ліжком — кинути під нього пляшку з водою.

Стюардеса розкрила, як перевірити чи безпечний готельний номер - фото 1
Дівчина працює в готельному номері. Фото: Freepik

"Киньте пляшку під ліжко. Якщо вона не викотиться з іншого боку, значить, там хтось може ховатися, і вам слід покликати когось з персоналу, щоб перевірити", — поділилася бортпровідниця.

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