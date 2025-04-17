Як перевірити, чи не має сторонніх у вашому готельному номері — порада

Стюардеса розкрила, як перевірити чи безпечний готельний номер
Стюардеса поділилася лайфхаком, який допомагає перевірити, чи безпечний ваш готельний номер. Для цього методу вам знадобиться лише пляшка води.
Про це пише Daily Express.
Перший крок під час заселення в готель
Співробітниця авіакомпанії KLM розробила свій власний метод перевірки безпеки в готелях, що нагадує сцену з бойовика із Ліамом Нільсоном "Заручник". Цей спосіб буде особливо актуальним для жінок та дівчат, які подорожують самостійно.
Вона розповіла, що найкращий спосіб перевірити, чи нікого немає під ліжком — кинути під нього пляшку з водою.
"Киньте пляшку під ліжко. Якщо вона не викотиться з іншого боку, значить, там хтось може ховатися, і вам слід покликати когось з персоналу, щоб перевірити", — поділилася бортпровідниця.
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