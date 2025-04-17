Как проверить, нет ли посторонних в вашем гостиничном номере - совет

Стюардесса раскрыла, как проверить безопасен ли гостиничный номер
Стюардесса поделилась лайфхаком, который помогает проверить, безопасен ли ваш гостиничный номер. Для этого метода вам понадобится лишь бутылка воды.
Об этом пишет Daily Express.
Первый шаг при заселении в отель
Сотрудница авиакомпании KLM разработала свой собственный метод проверки безопасности в отелях, напоминающий сцену из боевика с Лиамом Нильсоном "Заложник". Этот способ будет особенно актуальным для женщин и девушек, которые путешествуют самостоятельно.
Она рассказала, что лучший способ проверить, нет ли никого под кроватью — бросить под нее бутылку с водой.
"Бросьте бутылку под кровать. Если она не выкатится с другой стороны, значит, там кто-то может прятаться, и вам следует позвать кого-то из персонала, чтобы проверить", — поделилась бортпроводница.
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