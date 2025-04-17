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Стюардесса раскрыла, как проверить безопасен ли гостиничный номер

17 апреля 2025 15:03
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как проверить, нет ли посторонних в вашем гостиничном номере - совет
Девушка пьет кофе в гостиничном номере. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Стюардесса поделилась лайфхаком, который помогает проверить, безопасен ли ваш гостиничный номер. Для этого метода вам понадобится лишь бутылка воды.

Об этом пишет Daily Express.

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Сотрудница авиакомпании KLM разработала свой собственный метод проверки безопасности в отелях, напоминающий сцену из боевика с Лиамом Нильсоном "Заложник". Этот способ будет особенно актуальным для женщин и девушек, которые путешествуют самостоятельно.

Она рассказала, что лучший способ проверить, нет ли никого под кроватью — бросить под нее бутылку с водой.

Стюардеса розкрила, як перевірити чи безпечний готельний номер - фото 1
Девушка работает в гостиничном номере. Фото: Freepik

"Бросьте бутылку под кровать. Если она не выкатится с другой стороны, значит, там кто-то может прятаться, и вам следует позвать кого-то из персонала, чтобы проверить", — поделилась бортпроводница.

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