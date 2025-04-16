ТОП-4 красивих проте маловідомих міста України

Центральна площа Берегового. Фото: wikipedia.org

Україна — країна, яка вражає своєю унікальною природою та красою. Проте багато куточків нашої країни незаслужено залишаються поза увагою туристів.

Про те, які маловідомі міста України варто відвідати мандрівникам цієї весни пише портал Visit Ukraine.

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Переяслав

Місто розташоване у Бориспільському районі Київської області. В Переяславі знаходиться найбільша кількість музеїв. Однією з візитівок міста є Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в якому зібрані експонати, що показують побут українців у XVIII-XIX столітті. Місто також зберегло багато унікальних старовинних церков, зокрема, Вознесенський собор, Михайлівську церкву, церкву Святого Миколая та інші.

Вознесенський монастир в Переяслав. Фото: wikipedia.org

Дубно

Місто розташоване на березі річки Іква у Рівненській області. Його візитівкою є Дубенський замок, який добре зберігся до наших часів. В його стінах розташований унікальний музей, який розповідає унікальну історію споруди. Окрім того, Дубно вражає старовинними будівлями, церквами та костелами.

Дубенський замок. Фото: wikipedia.org

Кременець

Місто розташоване серед мальовничої Тернопільщини. Кременець вражає своєю багатою історією та унікальністю. Туристам варто обов'язково відвідати руїни Кременецького замку, з якого відкриваються неймовірні краєвиди на місто. Однією із його візитівок є костел святого Станіслава, побудований у стилі бароко. В місті також є ботанічний сад, який вражає багатством різноманітних рослин та квітів.

Архітектура Кременця. Фото: wikipedia.org

Берегове

Це унікальне селище розташоване на Закарпатті. Воно славиться своїми виноробними традиціями та термальними водами. Гостям Берегового варто обов'язково відвідати термальний комплекс "Жайворонок" із лікувальною водою, які відновить ваші сили. В селищі виготовляють багато сортів вина і кожен зможе обрати для себе улюблений сорт. Туристам також обов'язково варто спробувати угорський бограч, гуляш в місцевих закладах.

Термальний комплекс "Жайворонок". Фото: wikipedia.org

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