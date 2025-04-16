ТОП-4 красивых однако малоизвестных города Украины

Центральная площадь Берегового. Фото: wikipedia.org

Украина - страна, которая поражает своей уникальной природой и красотой. Однако многие уголки нашей страны незаслуженно остаются без внимания туристов.

О том, какие малоизвестные города Украины стоит посетить путешественникам этой весной пишет портал Visit Ukraine.

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Переяслав

Город расположен в Бориспольском районе Киевской области. В Переяславе находится наибольшее количество музеев. Одной из визитных карточек города является Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья в котором собраны экспонаты, показывающие быт украинцев в XVIII-XIX веке. Город также сохранил много уникальных старинных церквей, в частности, Вознесенский собор, Михайловскую церковь, церковь Святого Николая и другие.

Вознесенский монастырь в Переяславе. Фото: wikipedia.org

Дубно

Город расположен на берегу реки Иква в Ровенской области. Его визитной карточкой является Дубенский замок, который хорошо сохранился до наших дней. В его стенах расположен уникальный музей, который рассказывает уникальную историю сооружения. Кроме того, Дубно поражает старинными зданиями, церквями и костелами.

Дубенский замок. Фото: wikipedia.org

Кременец

Город расположен среди живописной Тернопольщины. Кременец поражает своей богатой историей и уникальностью. Туристам стоит обязательно посетить руины Кременецкого замка, из которого открываются невероятные виды на город. Одной из его визитных карточек является костел святого Станислава, построенный в стиле барокко. В городе также есть ботанический сад, который поражает богатством разнообразных растений и цветов.

Архитектура Кременца. Фото: wikipedia.org

Берегово

Этот уникальный поселок расположен на Закарпатье. Он славится своими винодельческими традициями и термальными водами. Гостям Берегового стоит обязательно посетить термальный комплекс "Жаворонок" с лечебной водой, которые восстановит ваши силы. В поселке изготавливают много сортов вина и каждый сможет выбрать для себя любимый сорт. Туристам также обязательно стоит попробовать венгерский бограч, гуляш в местных заведениях.

Термальный комплекс "Жаворонок". Фото: wikipedia.org

Напомним, мы рассказывали, в каких городах Украины будут цвести сакуры. Также мы писали об уникальных природных локациях Украины.