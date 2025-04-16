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Одна з найкращих авіакомпаній світу показала люкси для молодят

16 квітня 2025 17:15
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
KOREAN Air показала унікальні люкси для молодят — фото
Оновлений перший клас літаків Korean Air. Фото: Korean Air.
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Авіакомпанія KOREAN Air представила нові люкси бізнес-класу. Пасажири можуть відпочити на зручних кріслах, на яких прибирається перегородка.

Про це повідомляє The Sun.

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Унікальні люкси для молодят 

Компанія KOREAN Air була названа найкращою авіакомпанією світу за версією AirlineRatings.com та отримала відзнаку World's Best Airlines Awards 2025.

Нові люкси бізнес-класу були розроблені компанією PriestmanGoode. Вони облаштовані роз'ємами USB-C, портами для бездротової зарядки та 24-дюймовими екранами.

Просторі сидіння можна перетворити на м'які ліжка, довжиною у два метри. Закохані можуть опустити перегородку між середніми сидіннями й заснути в обіймах.

В авіакомпанії назвали нові крісла "для медового місяця". Оновлений перший клас вже доставляє пасажирів до Лондону, Парижа та Нью-Йорка.

Одна з найкращих авіакомпаній світу показала люкси для молодят - фото 1
Оновлений перший клас літаків Korean Air. Фото: Korean Air.
Одна з найкращих авіакомпаній світу показала люкси для молодят - фото 2
Сидіння першого класу літаків Korean Air. Фото: Korean Air.
Одна з найкращих авіакомпаній світу показала люкси для молодят - фото 3
Крісла в літаках Korean Air. Фото: Korean Air.

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