KOREAN Air показала унікальні люкси для молодят — фото

Одна з найкращих авіакомпаній світу показала люкси для молодят
Авіакомпанія KOREAN Air представила нові люкси бізнес-класу. Пасажири можуть відпочити на зручних кріслах, на яких прибирається перегородка.
Про це повідомляє The Sun.
Унікальні люкси для молодят
Компанія KOREAN Air була названа найкращою авіакомпанією світу за версією AirlineRatings.com та отримала відзнаку World's Best Airlines Awards 2025.
Нові люкси бізнес-класу були розроблені компанією PriestmanGoode. Вони облаштовані роз'ємами USB-C, портами для бездротової зарядки та 24-дюймовими екранами.
Просторі сидіння можна перетворити на м'які ліжка, довжиною у два метри. Закохані можуть опустити перегородку між середніми сидіннями й заснути в обіймах.
В авіакомпанії назвали нові крісла "для медового місяця". Оновлений перший клас вже доставляє пасажирів до Лондону, Парижа та Нью-Йорка.
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