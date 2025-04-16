KOREAN Air показала уникальные люксы для молодоженов - фото

Одна из лучших авиакомпаний мира показала люксы для молодоженов
Авиакомпания KOREAN Air представила новые люксы бизнес-класса. Пассажиры могут отдохнуть на удобных креслах, на которых убирается перегородка.
Об этом сообщает The Sun.
Уникальные люксы для молодоженов
Компания KOREAN Air была названа лучшей авиакомпанией мира по версии AirlineRatings.com и получила награду World's Best Airlines Awards 2025.
Новые люксы бизнес-класса были разработаны компанией PriestmanGoode. Они оснащены разъемами USB-C, портами для беспроводной зарядки и 24-дюймовыми экранами.
Просторные сиденья можно превратить в мягкие кровати, длиной в два метра. Влюбленные могут опустить перегородку между средними сиденьями и заснуть в обнимку.
В авиакомпании назвали новые кресла "для медового месяца". Обновленный первый класс уже доставляет пассажиров в Лондон, Париж и Нью-Йорк.
Напомним, мы рассказывали о популярной процедуре красоты в Южной Корее. Также мы писали, где в Греции можно насладиться невероятной культурой, вкусной кухней и морскими пейзажами.
Читайте Новини.LIVE!