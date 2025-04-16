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Одна из лучших авиакомпаний мира показала люксы для молодоженов

16 апреля 2025 17:15
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
KOREAN Air показала уникальные люксы для молодоженов - фото
Обновленный первый класс самолетов Korean Air. Фото: Korean Air.
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Авиакомпания KOREAN Air представила новые люксы бизнес-класса. Пассажиры могут отдохнуть на удобных креслах, на которых убирается перегородка.

Об этом сообщает The Sun.

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Уникальные люксы для молодоженов

Компания KOREAN Air была названа лучшей авиакомпанией мира по версии AirlineRatings.com и получила награду World's Best Airlines Awards 2025.

Новые люксы бизнес-класса были разработаны компанией PriestmanGoode. Они оснащены разъемами USB-C, портами для беспроводной зарядки и 24-дюймовыми экранами.

Просторные сиденья можно превратить в мягкие кровати, длиной в два метра. Влюбленные могут опустить перегородку между средними сиденьями и заснуть в обнимку.

В авиакомпании назвали новые кресла "для медового месяца". Обновленный первый класс уже доставляет пассажиров в Лондон, Париж и Нью-Йорк.

Одна з найкращих авіакомпаній світу показала люкси для молодят - фото 1
Обновленный первый класс самолетов Korean Air. Фото: Korean Air.
Одна з найкращих авіакомпаній світу показала люкси для молодят - фото 2
Сиденья первого класса самолетов Korean Air. Фото: Korean Air.
Одна з найкращих авіакомпаній світу показала люкси для молодят - фото 3
Кресла в самолетах Korean Air. Фото: Korean Air.

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