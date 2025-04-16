KOREAN Air показала уникальные люксы для молодоженов - фото

Обновленный первый класс самолетов Korean Air. Фото: Korean Air.

Авиакомпания KOREAN Air представила новые люксы бизнес-класса. Пассажиры могут отдохнуть на удобных креслах, на которых убирается перегородка.

Об этом сообщает The Sun.

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Компания KOREAN Air была названа лучшей авиакомпанией мира по версии AirlineRatings.com и получила награду World's Best Airlines Awards 2025.

Новые люксы бизнес-класса были разработаны компанией PriestmanGoode. Они оснащены разъемами USB-C, портами для беспроводной зарядки и 24-дюймовыми экранами.

Просторные сиденья можно превратить в мягкие кровати, длиной в два метра. Влюбленные могут опустить перегородку между средними сиденьями и заснуть в обнимку.

В авиакомпании назвали новые кресла "для медового месяца". Обновленный первый класс уже доставляет пассажиров в Лондон, Париж и Нью-Йорк.

Обновленный первый класс самолетов Korean Air. Фото: Korean Air.

Сиденья первого класса самолетов Korean Air. Фото: Korean Air.

Кресла в самолетах Korean Air. Фото: Korean Air.

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