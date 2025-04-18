ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в мае

Назван самый красивый город Японии, который стоит посетить в мае
Хотя в этом году уже немного поздно бронировать весенний отпуск, никогда не поздно начать планировать отдых на следующий год. Туристическое издание Time Out обнародовало список десяти самых красивых городов в мае.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит посетить город Хокуто в Японии
Самым красивым был признан город Хокуто на севере Японии. Из-за расположения, город погружается в цвет сакуры чуть позже других японских городов, в мае. Насладиться цветением вишни можно в парке Мацумаэ и Хигасимокото.
Расположенный всего в двух часах езды от горы Фудзи, Хокуто потрясающий в любое время года. Туристам советуют посетить винокурни Suntory Hakushu, прекрасные сады деревни Хейди и красивый горный парк "Солнечные луга Кийосато".
ТОП-10 самых красивых городов для путешествий весной:
- Хокуто, Япония;
- Афины, Греция;
- Амстердам, Нидерланды;
- Севилья, Испания;
- Марракеш, Марокко;
- Мехико, Мексика;
- Нью-Йорк, США;
- Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания;
- Валлетта, Мальта;
- Лиссабон, Португалия.
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