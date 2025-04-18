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Назван самый красивый город Японии, который стоит посетить в мае

18 апреля 2025 17:38
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в мае
Девушка наслаждается цветением деревьев. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Хотя в этом году уже немного поздно бронировать весенний отпуск, никогда не поздно начать планировать отдых на следующий год. Туристическое издание Time Out обнародовало список десяти самых красивых городов в мае.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему стоит посетить город Хокуто в Японии

Самым красивым был признан город Хокуто на севере Японии. Из-за расположения, город погружается в цвет сакуры чуть позже других японских городов, в мае. Насладиться цветением вишни можно в парке Мацумаэ и Хигасимокото.

Расположенный всего в двух часах езды от горы Фудзи, Хокуто потрясающий в любое время года. Туристам советуют посетить винокурни Suntory Hakushu, прекрасные сады деревни Хейди и красивый горный парк "Солнечные луга Кийосато".

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Цветение сакур в Хокуто. Фото: andtrip.jp

ТОП-10 самых красивых городов для путешествий весной:

  • Хокуто, Япония;
  • Афины, Греция;
  • Амстердам, Нидерланды;
  • Севилья, Испания;
  • Марракеш, Марокко;
  • Мехико, Мексика;
  • Нью-Йорк, США;
  • Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания;
  • Валлетта, Мальта;
  • Лиссабон, Португалия.

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