ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в мае

Девушка наслаждается цветением деревьев. Фото: Freepik

Хотя в этом году уже немного поздно бронировать весенний отпуск, никогда не поздно начать планировать отдых на следующий год. Туристическое издание Time Out обнародовало список десяти самых красивых городов в мае.

Об этом пишет Daily Express.

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Самым красивым был признан город Хокуто на севере Японии. Из-за расположения, город погружается в цвет сакуры чуть позже других японских городов, в мае. Насладиться цветением вишни можно в парке Мацумаэ и Хигасимокото.

Расположенный всего в двух часах езды от горы Фудзи, Хокуто потрясающий в любое время года. Туристам советуют посетить винокурни Suntory Hakushu, прекрасные сады деревни Хейди и красивый горный парк "Солнечные луга Кийосато".

Цветение сакур в Хокуто. Фото: andtrip.jp

ТОП-10 самых красивых городов для путешествий весной:

Хокуто, Япония;

Афины, Греция;

Амстердам, Нидерланды;

Севилья, Испания;

Марракеш, Марокко;

Мехико, Мексика;

Нью-Йорк, США;

Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания;

Валлетта, Мальта;

Лиссабон, Португалия.

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