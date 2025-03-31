Де подивитися сакури в Ужгороді — локації для туристів

Вулички Ужгорода з сакурами. Фото: varosh.com.ua

В квітні в Ужгороді починають квітнути сакури. Насолодитися весняною красою можна в багатьох куточках міста.

Користувач semak.ded поділився локаціями із сакурами в соцмережі TikTok.

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Блогер розповів, що сакури з'явились в Ужгороді ще у далекому 1923 році, коли місто входило до складу Чехословаччини.

Цвітінням декоративної вишні можна насолодитися по вулиці Брайщайків, яка простягається від набережної до вулиці Ракоці.

Також багато сакур квітнуть вздовж вулиці Довженка. Вона перекрита під час цвітіння дерев, тож саме тут ви можете без проблем пофотографуватися.

Третя локація — набережна Незалежності, а саме біля школи № 3.

Четверта локація — сквер Масарика.

Через міст від скверу розташована п'ята локація із квітучими сакурами — Київська набережна — від провулка Навої аж до Драмтеатру.

Нагадаємо, ми розповідали, де квітнутимуть сакури в Києві. Також ми писали, чому українці з усіх куточків країни їдуть подивитися сакури саме до Ужгорода.