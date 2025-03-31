Где посмотреть сакуры в Ужгороде - локации для туристов

Улицы Ужгорода с сакурами. Фото: varosh.com.ua

В апреле в Ужгороде начинают цвести сакуры. Насладиться весенней красотой можно во многих уголках города.

Пользователь semak.ded поделился локациями с сакурами в соцсети TikTok.

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Блогер рассказал, что сакуры появились в Ужгороде еще в далеком 1923 году, когда город входил в состав Чехословакии.

Цветением декоративной вишни можно насладиться по улице Брайщайков, которая простирается от набережной до улицы Ракоци.

Также много сакур цветут вдоль улицы Довженко. Она перекрыта во время цветения деревьев, поэтому именно здесь вы можете без проблем пофотографироваться.

Третья локация — набережная Независимости, а именно возле школы № 3.

Четвертая локация — сквер Масарика.

Через мост от сквера расположена пятая локация с цветущими сакурами — Киевская набережная — от переулка Навои до Драмтеатра.

Напомним, мы рассказывали, где будут цвести сакуры в Киеве. Также мы писали, почему украинцы со всех уголков страны едут посмотреть сакуры именно в Ужгород.