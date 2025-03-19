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Незабаром в Києві розквітнуть сакури — перелік локацій

19 березня 2025 18:37
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Де квітнутимуть сакури в Києві — список локацій
Цвітіння сакури в парку Кіото. Фото: КМДА
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Найближчим часом до України повернеться тепло й почне прокидатися природа. Вже за кілька тижнів кияни будуть насолоджуватися цвітінням сакур та магнолій.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де жителі та гості Києва зможуть помилуватися цвітінням цих ніжних рослин.

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Залежно від погоди, сакури та магнолії починають квітнути в середині квітня та до початку травня. Насолодитися красою можна буде приблизно протягом двох тижнів.

Незабаром в Києві розквітнуть сакури — перелік локацій - фото 1
Цвітіння сакури. Фото: Freepik

Де в Києві квітнутимуть сакури та магнолії:

  • сквер біля Оперного театру;
  • Пейзажна алея;
  • Межигір'я;
  • площа Івана Франка;
  • сквер Гедара Алієва;
  • парк Кіото.

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