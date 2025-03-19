Де квітнутимуть сакури в Києві — список локацій

Незабаром в Києві розквітнуть сакури — перелік локацій
Найближчим часом до України повернеться тепло й почне прокидатися природа. Вже за кілька тижнів кияни будуть насолоджуватися цвітінням сакур та магнолій.
Редакція Новини.LIVE розповідає, де жителі та гості Києва зможуть помилуватися цвітінням цих ніжних рослин.
Де зацвітуть сакури в Києві
Залежно від погоди, сакури та магнолії починають квітнути в середині квітня та до початку травня. Насолодитися красою можна буде приблизно протягом двох тижнів.
Де в Києві квітнутимуть сакури та магнолії:
- сквер біля Оперного театру;
- Пейзажна алея;
- Межигір'я;
- площа Івана Франка;
- сквер Гедара Алієва;
- парк Кіото.
Нагадаємо, ми розповідали, які локації варто відвідати в Гонконгу. Також ми розповідали, яке іспанське місто варто відвідати в березні.
Читайте Новини.LIVE!