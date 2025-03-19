Де квітнутимуть сакури в Києві — список локацій

Цвітіння сакури в парку Кіото. Фото: КМДА

Найближчим часом до України повернеться тепло й почне прокидатися природа. Вже за кілька тижнів кияни будуть насолоджуватися цвітінням сакур та магнолій.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де жителі та гості Києва зможуть помилуватися цвітінням цих ніжних рослин.

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Залежно від погоди, сакури та магнолії починають квітнути в середині квітня та до початку травня. Насолодитися красою можна буде приблизно протягом двох тижнів.

Цвітіння сакури. Фото: Freepik

Де в Києві квітнутимуть сакури та магнолії:

сквер біля Оперного театру;

Пейзажна алея;

Межигір'я;

площа Івана Франка;

сквер Гедара Алієва;

парк Кіото.

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