Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Вскоре в Киеве расцветут сакуры —перечень локаций arrow

Вскоре в Киеве расцветут сакуры —перечень локаций

19 марта 2025 18:37
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Где будут цвести сакуры в Киеве - список локаций
Цветение сакуры в парке Киото. Фото: КГГА
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В ближайшее время в Украину вернется тепло и начнет просыпаться природа. Уже через несколько недель киевляне будут наслаждаться цветением сакур и магнолий.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где жители и гости Киева смогут полюбоваться цветением этих нежных растений.

Читайте также:

Где зацветут сакуры в Киеве

В зависимости от погоды, сакуры и магнолии начинают цвести в середине апреля и до начала мая. Насладиться красотой можно будет примерно в течение двух недель.

Незабаром в Києві розквітнуть сакури — перелік локацій - фото 1
Цветение сакуры. Фото: Freepik

Где в Киеве будут цвести сакуры и магнолии:

  • сквер возле Оперного театра;
  • Пейзажная аллея;
  • Межигорье;
  • площадь Ивана Франко;
  • сквер Гедара Алиева;
  • парк Киото.

Напомним, мы рассказывали, какие локации стоит посетить в Гонконге. Также мы рассказывали, какой испанский город стоит посетить в марте.

Киев путешествие весна сакура магнолия
Реклама
Реклама
Реклама