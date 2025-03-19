Где будут цвести сакуры в Киеве - список локаций

Цветение сакуры в парке Киото. Фото: КГГА

В ближайшее время в Украину вернется тепло и начнет просыпаться природа. Уже через несколько недель киевляне будут наслаждаться цветением сакур и магнолий.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где жители и гости Киева смогут полюбоваться цветением этих нежных растений.

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В зависимости от погоды, сакуры и магнолии начинают цвести в середине апреля и до начала мая. Насладиться красотой можно будет примерно в течение двух недель.

Цветение сакуры. Фото: Freepik

Где в Киеве будут цвести сакуры и магнолии:

сквер возле Оперного театра;

Пейзажная аллея;

Межигорье;

площадь Ивана Франко;

сквер Гедара Алиева;

парк Киото.

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