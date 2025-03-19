Где будут цвести сакуры в Киеве - список локаций

Вскоре в Киеве расцветут сакуры —перечень локаций
В ближайшее время в Украину вернется тепло и начнет просыпаться природа. Уже через несколько недель киевляне будут наслаждаться цветением сакур и магнолий.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, где жители и гости Киева смогут полюбоваться цветением этих нежных растений.
Где зацветут сакуры в Киеве
В зависимости от погоды, сакуры и магнолии начинают цвести в середине апреля и до начала мая. Насладиться красотой можно будет примерно в течение двух недель.
Где в Киеве будут цвести сакуры и магнолии:
- сквер возле Оперного театра;
- Пейзажная аллея;
- Межигорье;
- площадь Ивана Франко;
- сквер Гедара Алиева;
- парк Киото.
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