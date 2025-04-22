Третий сезон Белого лотоса — локации, на которых снимали сериал

Кадр из сериала "Белый лотос". Фото: скриншот YouTube

За последние годы ни один сериал не вызвал у зрителей такого увлечения путешествиями, как "Белый лотос". HBO обнародовал список с локациями, где проходили съемки третьего сезона.

Об этом пишет CNN.

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Локации "Белого лотоса"

Третий сезон сериала снимался на одном из самых популярных курортов в мире — Таиланде.

Многие сцены происходят в роскошных виллах у бассейна отеля Four Seasons Resort Koh Samui, который расположен на острове Самуи в Сиамском заливе. Именно здесь были сняты все завтраки и обеды. На острове также расположена роскошная вилла семьи Рэтлиффов, где матриарх Виктория (Паркер Поузи) произносит некоторые из своих самых знаковых реплик.

Также не стоит забывать не о буддийском монастыре, который и привел семью Рэтлиффа на Самуи. Эти сцены были сняты в Ват Пху Кхао Тхонг, недалеко от пляжа Маэнам.

Съемочная группа "Белого лотоса" на Самуи. Фото: HBO

Кадр из сериала "Белый лотос". Фото: HBO

Пляж Хаад Рин на соседнем острове Кох-Пханган также появляется в сериале — несколько персонажей отправляются туда на знаменитую ежемесячную полнолунную вечеринку.

Некоторые сцены для "Белого лотоса" были отсняты на самом большом острове Таиланда — Пхукете. Сцены ужина были сняты в ресторане Ta Khai отеля Rosewood Phuket.

Среди других достопримечательностей Пхукета, о которых рассказывает HBO и которые появляются в сериале — Bangla Boxing, пляж Я Нуй, пристань для яхт Phuket Yacht Haven Marina и кафе Del Mar.

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