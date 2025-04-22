Третий сезон Белого лотоса — локации, на которых снимали сериал

Новый сезон "Белого лотоса" — ТОП-3 локации из сериала
За последние годы ни один сериал не вызвал у зрителей такого увлечения путешествиями, как "Белый лотос". HBO обнародовал список с локациями, где проходили съемки третьего сезона.
Об этом пишет CNN.
Локации "Белого лотоса"
Третий сезон сериала снимался на одном из самых популярных курортов в мире — Таиланде.
Многие сцены происходят в роскошных виллах у бассейна отеля Four Seasons Resort Koh Samui, который расположен на острове Самуи в Сиамском заливе. Именно здесь были сняты все завтраки и обеды. На острове также расположена роскошная вилла семьи Рэтлиффов, где матриарх Виктория (Паркер Поузи) произносит некоторые из своих самых знаковых реплик.
Также не стоит забывать не о буддийском монастыре, который и привел семью Рэтлиффа на Самуи. Эти сцены были сняты в Ват Пху Кхао Тхонг, недалеко от пляжа Маэнам.
Пляж Хаад Рин на соседнем острове Кох-Пханган также появляется в сериале — несколько персонажей отправляются туда на знаменитую ежемесячную полнолунную вечеринку.
Некоторые сцены для "Белого лотоса" были отсняты на самом большом острове Таиланда — Пхукете. Сцены ужина были сняты в ресторане Ta Khai отеля Rosewood Phuket.
Среди других достопримечательностей Пхукета, о которых рассказывает HBO и которые появляются в сериале — Bangla Boxing, пляж Я Нуй, пристань для яхт Phuket Yacht Haven Marina и кафе Del Mar.
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