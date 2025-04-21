Готель з камерами як у в'язниці в Південній Кореї — фото

Готель-в'язниця поблизу Сеулу в Південній Кореї. Фото: instagram.com/happitory1017

В Південній Кореї показали перший у світі готель-в'язницю. Його відвідувачі опиняються в камері площею всього 5 квадратних метрів.

Про це пише Daily Mail.

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Готель із назвою "В'язниця всередині мене" розташований в Хончхоні, що за 80 км від столиці країни Сеула. Його 10 років тому заснував колишній адвокат Квон Йонг-Сеок разом зі своєю дружиною. Готель дає людям можливість відчути життя без звичних, повсякденних зручностей.

Відвідувачі платять близько 120 євро за ніч, щоб побувати у камері злочинця.

Про зручне ліжко годі й думати — на підлозі камери лежить простий килимок, а поруч розташований невеликий письмовий стіл і туалет.

В готелі забороняється користуватися смартфонами і немає дзеркал. Вечерю відвідувачам подають через отвір у дверях — як у в'язницях найсуворішого режиму.

Гості готелю наодинці в камері займаються саморефлексією, медитацією, роблять записи в щоденник та займаються йогою. Його відвідувачами здебільшого є корейці, які хочуть втомилися від тиску суспільства та соцмереж.

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