Острів Стаффа в Шотландії — чому варто побувати кожному

Скелі на острові Стаффа. Фото: аiona-bed-breakfast-mull.com

Неподалік шотландського узбережжя розташований невеликий безлюдний острів Стаффа. Відвідувачі охрестили його магічним і містичним, а дехто називає його інопланетним.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Чому варто відвідати острів Стаффа в Шотландії

Шестикутні скельні колони Стаффи, що утворилися мільйони років тому внаслідок виверження вулканів, вражають своїми неймовірними формами.

Туристи зможуть пройтися слідами королеви Вікторії, яка відвідала печеру Фінгал на острові.

"Надзвичайна і чудова, з усіма кольорами — рожевим, блакитним і зеленим — які мали найпрекрасніший і найрізноманітніший ефект", — описувала свій візит королева.

Німецький композитор Фелікс Мендельсон також відвідав острів і печеру Фінгал, яка надихнула його на створення його "Гебридської увертюри".

Скелі на острові Стаффа. Фото: nts.org.uk

Більшу частину своєї історії Стаффа був безлюдним, але в 1772 році тут жила сім'я, яка покинула його наприкінці століття. В 1986 році острів перейшов під опіку Національного фонду Шотландії, а в 2001 році Стаффа був оголошений національним природним заповідником.

Нагадаємо, ми розповідали, де відкриють найвищий міст у світі. Також ми писали, куди варто полетіти в Греції.