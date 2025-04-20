Острів Стаффа в Шотландії — чому варто побувати кожному

Наче з іншої планети — містичний острів у Шотландії
Неподалік шотландського узбережжя розташований невеликий безлюдний острів Стаффа. Відвідувачі охрестили його магічним і містичним, а дехто називає його інопланетним.
Про це пише Daily Express.
Чому варто відвідати острів Стаффа в Шотландії
Шестикутні скельні колони Стаффи, що утворилися мільйони років тому внаслідок виверження вулканів, вражають своїми неймовірними формами.
Туристи зможуть пройтися слідами королеви Вікторії, яка відвідала печеру Фінгал на острові.
"Надзвичайна і чудова, з усіма кольорами — рожевим, блакитним і зеленим — які мали найпрекрасніший і найрізноманітніший ефект", — описувала свій візит королева.
Німецький композитор Фелікс Мендельсон також відвідав острів і печеру Фінгал, яка надихнула його на створення його "Гебридської увертюри".
Більшу частину своєї історії Стаффа був безлюдним, але в 1772 році тут жила сім'я, яка покинула його наприкінці століття. В 1986 році острів перейшов під опіку Національного фонду Шотландії, а в 2001 році Стаффа був оголошений національним природним заповідником.
Нагадаємо, ми розповідали, де відкриють найвищий міст у світі. Також ми писали, куди варто полетіти в Греції.
Читайте Новини.LIVE!