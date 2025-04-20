Остров Стаффа в Шотландии - почему стоит побывать каждому

Как будто с другой планеты — мистический остров в Шотландии
Неподалеку шотландского побережья расположен небольшой необитаемый остров Стаффа. Посетители окрестили его магическим и мистическим, а некоторые называют его инопланетным.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит посетить остров Стаффа в Шотландии
Шестиугольные скальные колонны Стаффы, образовавшиеся миллионы лет назад в результате извержения вулканов, поражают своими невероятными формами.
Туристы смогут пройтись по следам королевы Виктории, которая посетила пещеру Фингал на острове.
"Необыкновенная и великолепная, со всеми цветами — розовым, голубым и зеленым — которые имели самый прекрасный и самый разнообразный эффект", — описывала свой визит королева.
Немецкий композитор Феликс Мендельсон также посетил остров и пещеру Фингал, которая вдохновила его на создание его "Гебридской увертюры".
Большую часть своей истории Стаффа был необитаемым, но в 1772 году здесь жила семья, которая покинула его в конце века. В 1986 году остров перешел под опеку Национального фонда Шотландии, а в 2001 году Стаффа был объявлен национальным природным заповедником.
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