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Как будто с другой планеты — мистический остров в Шотландии

20 апреля 2025 12:17
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Остров Стаффа в Шотландии - почему стоит побывать каждому
Скалы на острове Стаффа. Фото: аіопа-bed-breakfast-mull.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Неподалеку шотландского побережья расположен небольшой необитаемый остров Стаффа. Посетители окрестили его магическим и мистическим, а некоторые называют его инопланетным.

Об этом пишет Daily Express.

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Шестиугольные скальные колонны Стаффы, образовавшиеся миллионы лет назад в результате извержения вулканов, поражают своими невероятными формами.

Туристы смогут пройтись по следам королевы Виктории, которая посетила пещеру Фингал на острове.

"Необыкновенная и великолепная, со всеми цветами — розовым, голубым и зеленым — которые имели самый прекрасный и самый разнообразный эффект", — описывала свой визит королева.

Немецкий композитор Феликс Мендельсон также посетил остров и пещеру Фингал, которая вдохновила его на создание его "Гебридской увертюры".

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Скалы на острове Стаффа. Фото: nts.org.uk

Большую часть своей истории Стаффа был необитаемым, но в 1772 году здесь жила семья, которая покинула его в конце века. В 1986 году остров перешел под опеку Национального фонда Шотландии, а в 2001 году Стаффа был объявлен национальным природным заповедником.

Напомним, мы рассказывали, где откроют самый высокий мост в мире. Также мы писали, куда стоит полететь в Греции.

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