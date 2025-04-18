Неймовірний острів в Греції — чому варто відвідати острів Сірос

Острів Сірос. Фото: livethegreeklife.com

Санторіні та Міконос залишаються одними з найулюбленіших островів Греції серед туристів. Проте через популярність, замість класного відпочинку вам доведеться зіштовхнутися з величезними чергами та натовпами мандрівників.

Про це пише Daily Express.

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Чому варто відвідати острів Сірос

Проте у Греції є ще багато островів, які досі не відкриті туристами. Одним з таких місць є приголомшливий острів Сірос, який знаходиться всього за 30 хвилин їзди на поромі від Міконосу.

Острів поєднує венеціанський католицький стиль, архітектуру та традиції східної грецької культури, яка сягає своїм корінням ще бронзового віку.

Туристам варто обов'язково відвідати Промисловий музей, розміщений у трьох різних будівлях, які демонструють економічне зростання міста. Серед інших визначних пам'яток міста — православні церкви, зокрема Метаморфози Сотірос і Кімісіс Теотоку.

Острів Сірос в Греції. Фото: seadream.com

Любителів історії точно вразять залишки архаїчного храму Афіни, розташованого біля поромного порту, звідки відкривається мальовничий вид на гавань. Цей храм, побудований у VI столітті до н.е., присвячений богині Афіні. Проте до нього можна дістатися лише крутими сходами.

На Сіросі також є аеропорт (JSY), куди літають популярні Aegean Airlines, SKY Express та Wizz Air.

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