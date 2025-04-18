Невероятный остров в Греции - почему стоит посетить остров Сирос

Остров Сирос. Фото: livethegreeklife.com

Санторини и Миконос остаются одними из самых любимых островов Греции среди туристов. Однако из-за популярности, вместо классного отдыха вам придется столкнуться с огромными очередями и толпами путешественников.

Об этом пишет Daily Express.

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Однако в Греции есть еще много островов, которые до сих пор не открыты туристами. Одним из таких мест является потрясающий остров Сирос, который находится всего в 30 минутах езды на пароме от Миконоса.

Остров сочетает венецианский католический стиль, архитектуру и традиции восточной греческой культуры, которая уходит своими корнями еще в бронзовый век.

Туристам стоит обязательно посетить Промышленный музей, размещенный в трех разных зданиях, которые демонстрируют экономический рост города. Среди других достопримечательностей города — православные церкви, в частности Метаморфозы Сотирос и Кимисис Теотоку.

Остров Сирос в Греции. Фото: seadream.com

Любителей истории точно поразят остатки архаичного храма Афины, расположенного возле паромного порта, откуда открывается живописный вид на гавань. Этот храм, построенный в VI веке до н.э., посвящен богине Афине. Однако к нему можно добраться только по крутой лестнице.

На Сиросе также есть аэропорт (JSY), куда летают популярные Aegean Airlines, SKY Express и Wizz Air.

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