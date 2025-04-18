Єдина роумінгова зона з ЄС — які зміни чекають українців

Туристка користується роумінгом в іншій країні. Фото: Freepik

Верховна Рада в другому читанні прийняла законопроєкт №12150, який має об'єднати Україну із цифровим простором Євросоюзу. Цей документ надає ряд переваг нашим громадянам закордоном.

Про це повідомили в Мінцифри.

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Зазначається, що прийняття документа завершує законодавчі етапи на шляху до впровадження режиму Roam Like at Home. Завдяки йому, наші громадяни після завершення війни, перебуваючи у країнах ЄС, зможуть без додаткових плат, користуючись своїм тарифним планом, дзвонити, писати SMS та спілкуватись в інтернеті із рідними та друзями.

За тим же самими принципом, від зайвих доплат звільняються іноземці, які перебувають на території нашої країни. Концепція Roam Like at Home з'явилась у далеко 2007 році і нині її притримуються усі країни Євросоюзу.

Туристка користується роумінгом. Фото: Freepik

Наразі законопроєкт очікує на підпис президента України Володимира Зеленського. Після його затвердження розпочнуться переговори з Європейською комісією щодо створення єдиної роумінгової зони.

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