Єдина роумінгова зона з ЄС — які зміни чекають українців

Єдина роумінгова зона з ЄС — що зміниться для українців
Верховна Рада в другому читанні прийняла законопроєкт №12150, який має об'єднати Україну із цифровим простором Євросоюзу. Цей документ надає ряд переваг нашим громадянам закордоном.
Про це повідомили в Мінцифри.
Що зміниться після впровадження єдиної роумінгової зони з ЄС
Зазначається, що прийняття документа завершує законодавчі етапи на шляху до впровадження режиму Roam Like at Home. Завдяки йому, наші громадяни після завершення війни, перебуваючи у країнах ЄС, зможуть без додаткових плат, користуючись своїм тарифним планом, дзвонити, писати SMS та спілкуватись в інтернеті із рідними та друзями.
За тим же самими принципом, від зайвих доплат звільняються іноземці, які перебувають на території нашої країни. Концепція Roam Like at Home з'явилась у далеко 2007 році і нині її притримуються усі країни Євросоюзу.
Наразі законопроєкт очікує на підпис президента України Володимира Зеленського. Після його затвердження розпочнуться переговори з Європейською комісією щодо створення єдиної роумінгової зони.
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