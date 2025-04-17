Чому варто відвідати Мадагаскар саме у квітні

Неймовірна африканська країна, де в квітні 26 градусів тепла
Мадагаскар — приголомшлива острівна країна біля південно-східного узбережжя Африки. Щороку її відвідують понад 300 тисяч туристів.
Про це пише Daily Express.
Чому варто відвідати Мадагаскар
Острів вражає мальовничими ландшафтами. Це ідеальне місце для тих, хто втомився від шуму великих міст і потребує детоксу на природі. Острів захоплює різноманітністю дикої природи і великою кількістю національних парків.
Зокрема, Національний парк Цінгі-де-Бемараха розташований на північному заході Мадагаскару входить Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він є домом для майже 400 видів тварин і має понад 900 місцевих рослин.
Найкраще летіти на Мадагаскар у квітні, коли там тепло, а не спекотно. В передостанньому місяці весни температура на острові сягає 26°C.
Мадагаскар також має безліч пляжів з чистим білим піском і теплою, кришталево блакитною водою. Туристи можуть тут присвятити свій час дайвінгу, снорклінгу, серфінгу, кайтсерфінгу чи віндсерфінгу. Одним із візитівок острову є пляж Локаро.
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