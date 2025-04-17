Чому варто відвідати Мадагаскар саме у квітні

Пляж Мадагаскару. Фото: budapesttimes.hu

Мадагаскар — приголомшлива острівна країна біля південно-східного узбережжя Африки. Щороку її відвідують понад 300 тисяч туристів.

Про це пише Daily Express.

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Острів вражає мальовничими ландшафтами. Це ідеальне місце для тих, хто втомився від шуму великих міст і потребує детоксу на природі. Острів захоплює різноманітністю дикої природи і великою кількістю національних парків.

Зокрема, Національний парк Цінгі-де-Бемараха розташований на північному заході Мадагаскару входить Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він є домом для майже 400 видів тварин і має понад 900 місцевих рослин.

Найкраще летіти на Мадагаскар у квітні, коли там тепло, а не спекотно. В передостанньому місяці весни температура на острові сягає 26°C.

Пляж Мадагаскару. Фото: facebook.com/MadagascarTourism

Мадагаскар також має безліч пляжів з чистим білим піском і теплою, кришталево блакитною водою. Туристи можуть тут присвятити свій час дайвінгу, снорклінгу, серфінгу, кайтсерфінгу чи віндсерфінгу. Одним із візитівок острову є пляж Локаро.

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