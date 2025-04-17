Почему стоит посетить Мадагаскар именно в апреле

Пляж Мадагаскара. Фото: budapesttimes.hu

Мадагаскар — потрясающая островная страна у юго-восточного побережья Африки. Ежегодно ее посещают более 300 тысяч туристов.

Об этом пишет Daily Express.

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Остров поражает живописными ландшафтами. Это идеальное место для тех, кто устал от шума больших городов и нуждается в детоксе на природе. Остров восхищает разнообразием дикой природы и большим количеством национальных парков.

В частности, Национальный парк Цинги-де-Бемараха расположен на северо-западе Мадагаскара входит Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является домом для почти 400 видов животных и имеет более 900 местных растений.

Лучше всего лететь на Мадагаскар в апреле, когда там тепло, а не жарко. В предпоследнем месяце весны температура на острове достигает 26°C.

Пляж Мадагаскара. Фото: facebook.com/MadagascarTourism

Мадагаскар также имеет множество пляжей с чистым белым песком и теплой, кристально голубой водой. Туристы могут здесь посвятить свое время дайвингу, снорклингу, серфингу, кайтсерфингу или виндсерфингу. Одной из визитных карточек острова является пляж Локаро.

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