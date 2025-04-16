Рейтинг найдорожчих міст світу — які країни увійшли

Краєвиди Монако. Фото: wikipedia.org

Компанія Henley & Partners, що спеціалізується на міграції населення, склала список найдорожчих міст світу для життя. Аналітики розрахували рейтинг на основі середньої ціни квадратного метра квартири площею від 100 до 200 квадратних метрів.

Про це пише Daily Express.

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Рейтинг найдорожчих міст світу

Перше місце посіло Монако, де квартири вартують понад 38 800 доларів (приблизно 1 млн 600 тис гривень) за квадратний метр. Мабуть, не дивно, що з огляду на таку високу вартість квартир, у Монако найбільше багатих людей — понад 40 відсотків населення.

За ним слідує Нью-Йорк, де ціна квартири в середньому становить 27 500 доларів (1 млн 134 тис гривень) за квадратний метр. На третьому місці опинився Гонконг (Китай) із середньою вартістю нерухомості 26 300 доларів (близько 1 млн гривень) за квадратний метр.

Нічний Гонконг. Фото: wikipedia.org

ТОП-10 найдорожчих міст світу:

Монако; Нью-Йорк, США; Гонконг, Китай; Лондон, Великобританія; Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція; Париж, Франція; Сідней, Австралія; Палм-Біч, США; Маямі-Біч, США; Лос-Анджелес, США.

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