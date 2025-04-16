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ТОП-10 самых дорогих городов мира

16 апреля 2025 11:35
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Рейтинг самых дорогих городов мира - какие страны вошли
Пейзажи Монако. Фото: wikipedia.org
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Компания Henley & Partners, специализирующаяся на миграции населения, составила список самых дорогих городов мира для жизни. Аналитики рассчитали рейтинг на основе средней цены квадратного метра квартиры площадью от 100 до 200 квадратных метров.

Об этом пишет Daily Express.

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Рейтинг самых дорогих городов мира

Первое место заняло Монако, где квартиры стоят более 38 800 долларов (примерно 1 млн 600 тыс. гривен) за квадратный метр. Пожалуй, неудивительно, что учитывая такую высокую стоимость квартир, в Монако больше всего богатых людей — более 40 процентов населения.

За ним следует Нью-Йорк, где цена квартиры в среднем составляет 27 500 долларов (1 млн 134 тыс. гривен) за квадратный метр. На третьем месте оказался Гонконг (Китай) со средней стоимостью недвижимости 26 300 долларов (около 1 млн гривен) за квадратный метр.

ТОП-10 найдорожчих міст світу - фото 1
Ночной Гонконг ночной Гонконг. Фото: wikipedia.org

ТОП-10 самых дорогих городов мира:

  1. Монако;
  2. Нью-Йорк, США;
  3. Гонконг, Китай;
  4. Лондон, Великобритания;
  5. Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция;
  6. Париж, Франция;
  7. Сидней, Австралия;
  8. Палм-Бич, США;
  9. Майами-Бич, США;
  10. Лос-Анджелес, США.

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