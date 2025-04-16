Завжди на зв'язку — як безплатно телефонувати через Wi-Fi за кордоном

Чоловік розмовляє телефоном. Фото: Unsplash

Якщо ви збираєтеся мандрувати в іншу країну, варто заздалегідь подбати про способи телефонного зв'язку. Є різні варіанти: придбання місцевої SIM-картки чи eSIM, використання спеціальних туристичних тарифів або ж роумінгових пропозицій від свого мобільного оператора. Проте іноді виникає запитання: чи можна просто під'єднатися до Wi-Fi за кордоном та здійснювати дзвінки безплатно?

Про це пише Android Authority.

Реклама

Читайте також:

Перевірте, чи підтримуються Wi-Fi-дзвінки вашим оператором

Насамперед переконайтеся, що ваш мобільний оператор надає можливість користуватися Wi-Fi-дзвінками. Здебільшого ця функція є доступною у багатьох операторів, але подекуди діють обмеження на певні моделі смартфонів. Якщо сумніваєтеся, перегляньте умови свого тарифу або зверніться до служби підтримки.

Щоб перевірити на Android:

зайдіть в "Налаштування";

перейдіть у розділ "Мережа та інтернет";

натисніть на свою SIM-картку;

перевірте, чи є функція "Wi-Fi виклики".

Щоб перевірити на iPhone:

зайдіть в "Налаштування";

перейдіть у розділ "Стільниковий зв'язок";

нижче під назвою вашого оператора та номером телефону повинна бути функція "Виклики через Wi-Fi".

Коли Wi-Fi-дзвінки можуть бути безплатними

У більшості випадків, коли ви перебуваєте за кордоном та телефонуєте через Wi-Fi на номери своєї рідної країни, це не додасть додаткових витрат. Однак перед поїздкою варто уточнити правила саме у вашого оператора.

Якщо ви телефонуєте за кордоном на міжнародні номери, зазвичай стягується окрема плата. Конкретні тарифи залежать від оператора та ваших умов обслуговування.

Часом трапляється, що Wi-Fi-дзвінок переривається без вашого відома, і телефон автоматично перемикається на мобільну мережу в роумінгу. Тоді оператор може нарахувати додаткові кошти. Деякі користувачі діляться на форумах, що в них таке траплялося, хоча теоретично Wi-Fi-дзвінки мали б бути безплатними.

Щоб уникнути цього, увімкніть Wi-Fi-дзвінки завчасно. Зробіть це ще до виїзду з країни. Якщо ви забудете активувати функцію, за кордоном вона може не запрацювати. Можна спробувати перевести смартфон у "Режим польоту", а потім увімкнути Wi-Fi, щоб телефон гарантовано не використовував мобільні дані. Це захистить від випадкового переходу на мережу оператора.

Якщо ви перебуваєте в іншій країні та хочете дзвонити на місцеві номери, швидше за все, діятимуть звичайні міжнародні тарифи вашого оператора або спеціальні умови, залежно від пакета послуг. У деяких випадках може бути вигідніше використати інший спосіб зв'язку або підключити додатковий пакет роумінгу.

Wi-Fi-дзвінки — зручний спосіб залишатися на зв'язку під час закордонних подорожей. У більшості випадків, якщо ви телефонуєте додому через Wi-Fi, додаткову плату не стягують. Водночас потрібно слідкувати, аби ваш телефон не перемикався на мобільну мережу. Пам'ятайте про прості кроки безпеки: заздалегідь увімкніть Wi-Fi-дзвінки та переведіть смартфон у режим польоту, підключившись тільки до Wi-Fi.

Нагадаємо, зазвичай мобільні оператори звикли дещо перебільшувати швидкість інтернету на смартфоні. Проте користувачі помічають, що реальна швидкість суттєво нижча за ту, що обіцяли в рекламі.

Також ми писали, що з кожним траплялося, коли раптово забували номер телефону, особливо якщо потрібно терміново поділитися ним. Якщо ви маєте iPhone і не знаєте свій номер телефону, з цієї ситуації є простий вихід.