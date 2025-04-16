Всегда на связи — как бесплатно звонить через Wi-Fi за границей

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Если вы собираетесь путешествовать в другую страну, стоит заранее позаботиться о способах телефонной связи. Есть разные варианты: приобретение местной SIM-карты или eSIM, использование специальных туристических тарифов или роуминговых предложений от своего мобильного оператора. Однако иногда возникает вопрос: можно ли просто подключиться к Wi-Fi за рубежом и совершать звонки бесплатно?

Об этом пишет Android Authority.

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Проверьте, поддерживаются ли Wi-Fi-звонки вашим оператором

Прежде всего убедитесь, что ваш мобильный оператор предоставляет возможность пользоваться Wi-Fi-звонками. В основном эта функция доступна у многих операторов, но иногда действуют ограничения на определенные модели смартфонов. Если сомневаетесь, просмотрите условия своего тарифа или обратитесь в службу поддержки.

Чтобы проверить на Android:

зайдите в "Настройки";

перейдите в раздел "Сеть и интернет";

нажмите на свою SIM-карту;

проверьте, есть ли функция "Wi-Fi вызовы".

Чтобы проверить на iPhone:

зайдите в "Настройки";

перейдите в раздел "Сотовая связь";

ниже под названием вашего оператора и номером телефона должна быть функция "Вызовы через Wi-Fi".

Когда Wi-Fi-звонки могут быть бесплатными

В большинстве случаев, когда вы находитесь за границей и звоните через Wi-Fi на номера своей родной страны, это не добавит дополнительных расходов. Однако перед поездкой стоит уточнить правила именно у вашего оператора.

Если вы звоните за границей на международные номера, обычно взимается отдельная плата. Конкретные тарифы зависят от оператора и ваших условий обслуживания.

Иногда случается, что Wi-Fi-звонок прерывается без вашего ведома, и телефон автоматически переключается на мобильную сеть в роуминге. Тогда оператор может начислить дополнительные средства. Некоторые пользователи делятся на форумах, что у них такое случалось, хотя теоретически Wi-Fi-звонки должны быть бесплатными.

Чтобы избежать этого, включите Wi-Fi-звонки заранее. Сделайте это еще до выезда из страны. Если вы забудете активировать функцию, за рубежом она может не заработать. Можно попробовать перевести смартфон в "Режим полета", а затем включить Wi-Fi, чтобы телефон гарантированно не использовал мобильные данные. Это защитит от случайного перехода на сеть оператора.

Если вы находитесь в другой стране и хотите звонить на местные номера, скорее всего, будут действовать обычные международные тарифы вашего оператора или специальные условия, в зависимости от пакета услуг. В некоторых случаях может быть выгоднее использовать другой способ связи или подключить дополнительный пакет роуминга.

Wi-Fi-звонки — удобный способ оставаться на связи во время заграничных путешествий. В большинстве случаев, если вы звоните домой через Wi-Fi, дополнительную плату не взимают. В то же время нужно следить, чтобы ваш телефон не переключался на мобильную сеть. Помните о простых шагах безопасности: заранее включите Wi-Fi-звонки и переведите смартфон в режим полета, подключившись только к Wi-Fi.

Напомним, обычно мобильные операторы привыкли несколько преувеличивать скорость интернета на смартфоне. Однако пользователи замечают, что реальная скорость существенно ниже той, что обещали в рекламе.

Также мы писали, что с каждым случалось, когда внезапно забывали номер телефона, особенно если нужно срочно поделиться им. Если у вас есть iPhone и вы не знаете свой номер телефона, из этой ситуации есть простой выход.