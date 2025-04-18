Единая роуминговая зона с ЕС - какие изменения ждут украинцев

Туристка пользуется роумингом в другой стране. Фото: Freepik

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №12150, который должен объединить Украину с цифровым пространством Евросоюза. Этот документ предоставляет ряд преимуществ нашим гражданам за рубежом.

Об этом сообщили в Минцифры.

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Отмечается, что принятие документа завершает законодательные этапы на пути к внедрению режима Roam Like at Home. Благодаря ему наши граждане после завершения войны, находясь в странах ЕС, смогут без дополнительных плат, пользуясь своим тарифным планом, звонить, писать SMS и общаться в интернете с родными и друзьями.

По тому же принципу, от лишних доплат освобождаются иностранцы, которые находятся на территории нашей страны. Концепция Roam Like at Home появилась в далеком 2007 году, и сейчас ее придерживаются все страны Евросоюза.

Туристка пользуется роумингом. Фото: Freepik

Сейчас законопроект ожидает подписи Президента Украины Владимира Зеленского. После его утверждения начнутся переговоры с Европейской комиссией по созданию единой роуминговой зоны.

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