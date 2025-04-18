Единая роуминговая зона с ЕС - какие изменения ждут украинцев

Единая роуминговая зона с ЕС — что изменится для украинцев
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №12150, который должен объединить Украину с цифровым пространством Евросоюза. Этот документ предоставляет ряд преимуществ нашим гражданам за рубежом.
Об этом сообщили в Минцифры.
Что изменится после внедрения единой роуминговой зоны с ЕС
Отмечается, что принятие документа завершает законодательные этапы на пути к внедрению режима Roam Like at Home. Благодаря ему наши граждане после завершения войны, находясь в странах ЕС, смогут без дополнительных плат, пользуясь своим тарифным планом, звонить, писать SMS и общаться в интернете с родными и друзьями.
По тому же принципу, от лишних доплат освобождаются иностранцы, которые находятся на территории нашей страны. Концепция Roam Like at Home появилась в далеком 2007 году, и сейчас ее придерживаются все страны Евросоюза.
Сейчас законопроект ожидает подписи Президента Украины Владимира Зеленского. После его утверждения начнутся переговоры с Европейской комиссией по созданию единой роуминговой зоны.
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