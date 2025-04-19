Де вигідно зняти житло в Європі — поради туристам

Турист орендував житло. Фото: Freepik

Airbnb — доволі популярний сервіс для оренди житла у всьому світі. Іноді набагато вигідніше зняти кімнату чи квартиру, ніж номер у готелі.

Про це пише Daily Mail.

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Дослідники проаналізували середню ціну за ніч на Airbnb у 50 європейських містах, щоб з'ясувати, де найдешевше та найдорожче житло.

Найвигідніше знімати житло виявилося у Варшаві, де вартість проживання складає 74 євро (приблизно 3500 гривень) за ніч. На другому місці опинився турецький Стамбул, де середній цінник на житло складає 77 євро (приблизно 3600 гривень). Замикає трійку лідерів столиця Словаччини Братислава, де середня ціна за ніч становить 80 євро (приблизно 3700 гривень).

Мандрівниця відпочиває в орендованому житлі. Фото: Freepik

Багато коштів за оселю доведеться віддати у Лондоні, де ніч обійдеться в середньому у 220 євро (приблизно 10 200 гривень). На другому місці — Париж, де житло на Airbnb коштує 240 євро (приблизно 11 100 гривень). Але найбільше доведеться розщедритися в Амстердамі, де середня вартість житла складає 250 євро (приблизно 11 630 гривень).

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