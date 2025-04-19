Где выгодно снять жилье в Европе - советы туристам

Турист арендовал жилье. Фото: Freepik

Airbnb — довольно популярный сервис для аренды жилья во всем мире. Иногда гораздо выгоднее снять комнату или квартиру, чем номер в отеле.

Об этом пишет Daily Mail.

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Исследователи проанализировали среднюю цену за ночь на Airbnb в 50 европейских городах, чтобы выяснить, где самое дешевое и самое дорогое жилье.

Выгоднее всего снимать жилье оказалось в Варшаве, где стоимость проживания составляет 74 евро (примерно 3500 гривен) за ночь. На втором месте оказался турецкий Стамбул, где средний ценник на жилье составляет 77 евро (примерно 3600 гривен). Замыкает тройку лидеров столица Словакии Братислава, где средняя цена за ночь составляет 80 евро (примерно 3700 гривен).

Путешественница отдыхает в арендованном жилье. Фото: Freepik

Много средств за жилье придется отдать в Лондоне, где ночь обойдется в среднем в 220 евро (примерно 10 200 гривен). На втором месте — Париж, где жилье на Airbnb стоит 240 евро (примерно 11 100 гривен). Но больше всего придется раскошелиться в Амстердаме, где средняя стоимость жилья составляет 250 евро (примерно 11 630 гривен).

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