Отель с камерами как в тюрьме в Южной Корее - фото

Отель-тюрьма вблизи Сеула в Южной Корее. Фото: instagram.com/happitory1017

В Южной Корее показали первый в мире отель-тюрьму. Его посетители оказываются в камере площадью всего 5 квадратных метров.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Необычный отель в Южной Корее

Отель под названием "Тюрьма внутри меня" расположен в Хончхоне, что в 80 км от столицы страны Сеула. Его 10 лет назад основал бывший адвокат Квон Йонг-Сеок вместе со своей женой. Отель дает людям возможность почувствовать жизнь без привычных, повседневных удобств.

Посетители платят около 120 евро за ночь, чтобы побывать в камере преступника.

Об удобной кровати нечего и думать — на полу камеры лежит простой коврик, а рядом расположен небольшой письменный стол и туалет.

В отеле запрещается пользоваться смартфонами и нет зеркал. Ужин посетителям подают через отверстие в двери — как в тюрьмах самого строгого режима.

Гости отеля наедине в камере занимаются саморефлексией, медитацией, делают записи в дневник и занимаются йогой. Его посетителями в основном являются корейцы, которые хотят устали от давления общества и соцсетей.

Напомним, мы рассказывали о невероятных скалах в Шотландии. Также мы писали, где в Карпатах покататься на качелях.