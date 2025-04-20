Секрет довголіття шведів — що відомо

Шведка насолоджується пенсією. Фото: Freepik

Довгожителями у світі є не лише японці, а й шведи. Завдяки своєму способу життя та філософії вони доживають до 90 років.

Про це пише Ukr.Media.

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Шведи не завантажують себе інтенсивними фізичними навантаженнями у залі. Вони обожнюють проводити час на свіжому повітрі та довгі прогулянки. Влітку шведи ходять у походи, а взимку катаються на лижах.

Мешканці Швеції не живуть на роботі та не роблять її центром свого всесвіту. В них довга відпустка та весь вільний час вона приділяють своїм рідним. Роботодавці не заохочують перепрацювання, а також ставлять у пріоритет ментальне та фізичне здоров'я працівника.

Жінка насолоджується пенсією. Фото: Freepik

Шведи також бережно ставляться до свого здоров'я. Вони не чекають, поки в них щось заболить, а регулярно проходять медичні огляди. В країні також встановлені обмеження щодо продажу алкоголю, і мешканці споживають його у помірних кількостях.

Шведи також дотримуються філософії "лагом", яка вчить радіти дрібницям та не фокусуватися на матеріальних речах. Вони не ганяються за успіхом, і як наслідок не страждають від морального та емоційного виснаження.

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