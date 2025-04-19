Топ-5 гойдалок в Карпатах — локації

Туристка катається на гойдалках в Карпатах. Фото: Узол і Манько

Краса Карпатських гір століттями манить туристів. Насолодитися неймовірними краєвидами можна катаючись на величезних гігантських гойдалках з дерева.

Реакція Новини.LIVE розповідає про 5 найпопулярніших гойдалок Карпат.

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Карпатська гойдалка в Космачі

Одна й з найвищих гойдалок розташована на горі Сиглін, на висоті 857 метрів над рівнем моря. Хоча підйом на гору займає в середньому півтори години, ви точно не пожалкуєте про витрачені зусилля. З гойдалки відкриваються неймовірні гірські краєвиди.

Велика карпатська гойдалка в Микуличині

Її висота сягає 14 метрів. Маршрут до неї пролягає через гору Костел. Микуличин є популярним екокурортом. У цьому мальовничому містечку можна прогулятися горами, зібрати гриби й ягоди та порибалити.

Гойдалка на Маковиці

Вона знаходиться поруч із Микуличином — у Яремче, на висоті 984 метрів. З неї відкриваються вражаючі краєвиди на хребет Явірник, а також вершини Хом’як, Синяк і Довбушанку.

"Гойдалка кохання" в Татарові

Її довжина сягає близько метрів. Вважається, що гойдалка зміцнює стосунки між закоханими. Після катання туристам варто прогулятися до наймолодшого водоспаду України — Женецького Гука. Він розташований на висоті 900 метрів. Саме з цього водоспаду сміливі мандрівники розпочинають свій маршрут на Горгани.

Буковельська гойдалка в "Гуцул Ленді"

Гойдалку створили із міцної смереки. Її висота сягає майже 9 метрів. Окрім неймовірних краєвидів, в "Гуцул Ленді" також можна подивитися на тваринок, за якими доглядають власники етнопарку. Втім, на відміну від інших гойдалок, за вхід парк вам доведеться віддати 350 гривень.

Нагадаємо, ми розповідали, які міста в Європі варто відвідати тим, хто полюбляє гуляти пішки. Також ми писали, в яких українських містах можна насолодитися цвітінням сакур.