Топ-5 качелей в Карпатах - локации - топ-5 качелей в Карпатах

Туристка катается на качелях в Карпатах. Фото: Узол и Манько

Красота Карпатских гор веками манит туристов. Насладиться невероятными видами можно катаясь на огромных гигантских качелях из дерева.

Реакция Новини.LIVE рассказывает о 5 самых популярных качелях Карпат.

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Карпатские качели в Космаче

Одна и из самых высоких качелей расположена на горе Сиглин, на высоте 857 метров над уровнем моря. Хотя подъем на гору занимает в среднем полтора часа, вы точно не пожалеете о потраченных усилиях. С качелей открываются невероятные горные пейзажи.

Большие карпатские качели в Микуличине

Ее высота достигает 14 метров. Маршрут к ней пролегает через гору Костел. Микуличин является популярным экокурортом. В этом живописном городке можно прогуляться по горам, собрать грибы и ягоды и порыбачить.

Качели на Маковице

Она находится рядом с Микуличином - в Яремче, на высоте 984 метров. С нее открываются впечатляющие виды на хребет Яворник, а также вершины Хомяк, Синяк и Довбушанку.

"Качели любви" в Татарове

Ее длина достигает около метров. Считается, что качели укрепляют отношения между влюбленными. После катания туристам стоит прогуляться к самому молодому водопаду Украины - Женецкому Гуку. Он расположен на высоте 900 метров. Именно с этого водопада смелые путешественники начинают свой маршрут на Горганы.

Буковельские качели в "Гуцул Ленде"

Качели создали из крепкой ели, ее высота достигает почти 9 метров. Кроме невероятных пейзажей, в "Гуцул Ленде" можно посмотреть на животных, за которыми ухаживают владельцы этнопарка. Впрочем, в отличие от других качелей, за вход в парк вам придется отдать 350 гривен.

Напомним, мы рассказывали, какие города в Европе стоит посетить тем, кто любит гулять пешком. Также мы писали, в каких украинских городах можно насладиться цветением сакур.