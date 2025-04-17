Міста світу, які можна дослідити пішки

Вулички Кордоби в Іспанії. Фото: malagacar.com

Багато туристів любить досліджувати нове місто пішки. Туристична агенція Skyscanner підібрала країни для пішого туризму, проаналізувавши кількість пішохідних маршрутів, якість повітря, рівень злочинності та відстань між головними визначними пам'ятками.

Про це пише Daily Mail.

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Кордова, Іспанія

Туристам знадобиться всього 26 хвилин, щоб обійти головні визначні пам'ятки міста. Візитівкою міста є мечеть-собор Ла-Мескіта, яка є одним з найбільш вражаючих прикладів ісламської архітектури у світі. Старе місто Кордови є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і ідеально підходить для прогулянок пішки.

Нагасакі, Японія

Це неймовірне місто, розташоване на великій гавані. В Нагасакі також низький рівень злочинності, а до його визначних пам'яток легко дістатися пішки.

Хіросіма, Японія

Туристам варто обов'язково відвідати Меморіальний парк миру в Хіросімі Меморіальний парк миру, де розкривається страшне минуле міста під час бомбардувань у 1945 році. Нині Хіорсіма це процвітаючий мегаполіс, який манить красою мандрівників. Прогулянка основними пам'ятками займе у туристів всього 41 хвилину.

Вечірня Хіросіма. Фото: travel.gaijinpot.com

Реджо-Калабрія, Італія

В цьому невеличкому місті, з неймовірними пляжами та краєвидами, туристам знадобиться всього 25 хвилин, щоб дістатися до головних визначних пам'яток пішки. Мандрівникам варто прогулятися набережною та відвідати Національний музей Великої Греції. У ньому зберігаються бронзові вироби V століття до н.е. і предмети римської та візантійської епох.

Тарту, Естонія

В місті багато парків, а берегів річки Емайигі відкриваються неймовірні краєвиди. Серед головних визначних пам'яток Тарту — Естонський національний музей і Ботанічний сад при міському університеті. Окрім того, це місто є одним з найчистіших у світі.

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