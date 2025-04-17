Города мира, которые можно исследовать пешком

Улочки Кордобы в Испании. Фото: malagacar.com

Многие туристы любят исследовать новый город пешком. Туристическое агентство Skyscanner подобрало страны для пешего туризма, проанализировав количество пешеходных маршрутов, качество воздуха, уровень преступности и расстояние между главными достопримечательностями.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кордова, Испания

Туристам понадобится всего 26 минут, чтобы обойти главные достопримечательности города. Визитной карточкой города является мечеть-собор Ла-Мескита, которая является одним из самых впечатляющих примеров исламской архитектуры в мире. Старый город Кордовы является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и идеально подходит для прогулок пешком.

Нагасаки, Япония

Это невероятный город, расположенный на большой гавани. В Нагасаки также низкий уровень преступности, а до его достопримечательностей легко добраться пешком.

Хиросима, Япония

Туристам стоит обязательно посетить Мемориальный парк мира в Хиросиме Мемориальный парк мира, где раскрывается страшное прошлое города во время бомбардировок в 1945 году. Ныне Хиорсима это процветающий мегаполис, который манит красотой путешественников. Прогулка по основным достопримечательностям займет у туристов всего 41 минуту.

Вечерняя Хиросима. Фото: travel.gaijinpot.com

Реджо-Калабрия, Италия

В этом небольшом городе, с невероятными пляжами и пейзажами, туристам понадобится всего 25 минут, чтобы добраться до главных достопримечательностей пешком. Путешественникам стоит прогуляться по набережной и посетить Национальный музей Великой Греции. В нем хранятся бронзовые изделия V века до н.э. и предметы римской и византийской эпох.

Тарту, Эстония

В городе много парков, а с берегов реки Эмайыги открываются невероятные виды. Среди главных достопримечательностей Тарту — Эстонский национальный музей и Ботанический сад при городском университете. Кроме того, этот город является одним из самых чистых в мире.

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