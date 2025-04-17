Города мира, которые можно исследовать пешком

ТОП-5 лучших городов мира для прогулок
Многие туристы любят исследовать новый город пешком. Туристическое агентство Skyscanner подобрало страны для пешего туризма, проанализировав количество пешеходных маршрутов, качество воздуха, уровень преступности и расстояние между главными достопримечательностями.
Об этом пишет Daily Mail.
Кордова, Испания
Туристам понадобится всего 26 минут, чтобы обойти главные достопримечательности города. Визитной карточкой города является мечеть-собор Ла-Мескита, которая является одним из самых впечатляющих примеров исламской архитектуры в мире. Старый город Кордовы является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и идеально подходит для прогулок пешком.
Нагасаки, Япония
Это невероятный город, расположенный на большой гавани. В Нагасаки также низкий уровень преступности, а до его достопримечательностей легко добраться пешком.
Хиросима, Япония
Туристам стоит обязательно посетить Мемориальный парк мира в Хиросиме Мемориальный парк мира, где раскрывается страшное прошлое города во время бомбардировок в 1945 году. Ныне Хиорсима это процветающий мегаполис, который манит красотой путешественников. Прогулка по основным достопримечательностям займет у туристов всего 41 минуту.
Реджо-Калабрия, Италия
В этом небольшом городе, с невероятными пляжами и пейзажами, туристам понадобится всего 25 минут, чтобы добраться до главных достопримечательностей пешком. Путешественникам стоит прогуляться по набережной и посетить Национальный музей Великой Греции. В нем хранятся бронзовые изделия V века до н.э. и предметы римской и византийской эпох.
Тарту, Эстония
В городе много парков, а с берегов реки Эмайыги открываются невероятные виды. Среди главных достопримечательностей Тарту — Эстонский национальный музей и Ботанический сад при городском университете. Кроме того, этот город является одним из самых чистых в мире.
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