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Жители Швеции живут до 90 лет — в чем их секрет

20 апреля 2025 21:37
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Секрет долголетия шведов - что известно
Шведка наслаждается пенсией. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Долгожителями в мире являются не только японцы, но и шведы. Благодаря своему образу жизни и философии они доживают до 90 лет.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Шведы не загружают себя интенсивными физическими нагрузками в зале. Они обожают проводить время на свежем воздухе и долгие прогулки. Летом шведы ходят в походы, а зимой катаются на лыжах.

Жители Швеции не живут на работе и не делают ее центром своей вселенной. У них длинный отпуск и все свободное время они уделяют своим родным. Работодатели не поощряют переработку, а также ставят в приоритет ментальное и физическое здоровье работника.

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Женщина наслаждается пенсией. Фото: Freepik

Шведы также бережно относятся к своему здоровью. Они не ждут, пока у них что-то заболит, а регулярно проходят медицинские осмотры. В стране также установлены ограничения по продаже алкоголя, и жители потребляют его в умеренных количествах.

Шведы также придерживаются философии "лагом", которая учит радоваться мелочам и не фокусироваться на материальных вещах. Они не гоняются за успехом, и как следствие не страдают от морального и эмоционального истощения.

Напомним, мы рассказывали, где откроют самый высокий мост в мире. Также мы писали, в каких странах мира больше всего заботятся о здоровье своих граждан.

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