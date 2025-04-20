Секрет долголетия шведов - что известно

Шведка наслаждается пенсией. Фото: Freepik

Долгожителями в мире являются не только японцы, но и шведы. Благодаря своему образу жизни и философии они доживают до 90 лет.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Шведы не загружают себя интенсивными физическими нагрузками в зале. Они обожают проводить время на свежем воздухе и долгие прогулки. Летом шведы ходят в походы, а зимой катаются на лыжах.

Жители Швеции не живут на работе и не делают ее центром своей вселенной. У них длинный отпуск и все свободное время они уделяют своим родным. Работодатели не поощряют переработку, а также ставят в приоритет ментальное и физическое здоровье работника.

Женщина наслаждается пенсией. Фото: Freepik

Шведы также бережно относятся к своему здоровью. Они не ждут, пока у них что-то заболит, а регулярно проходят медицинские осмотры. В стране также установлены ограничения по продаже алкоголя, и жители потребляют его в умеренных количествах.

Шведы также придерживаются философии "лагом", которая учит радоваться мелочам и не фокусироваться на материальных вещах. Они не гоняются за успехом, и как следствие не страдают от морального и эмоционального истощения.

Напомним, мы рассказывали, где откроют самый высокий мост в мире. Также мы писали, в каких странах мира больше всего заботятся о здоровье своих граждан.